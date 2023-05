Comunicado do Business Wire :Lenovo

A Lenovo foi mais uma vez nomeada no Supply Chain Top 25 da Gartner em 2023, se classificando na oitava posição nesta lista de empresas internacionis com cadeias de fornecimento. O Supply Chain Top 25 da Gartner identifica, celebra e traça o perfil da excelência da cadeia de fornecimento em escala mundial por região e setor de destino. Agora em seu 19º ano, a classificação mundial é uma referência a diretores de cadeia de fornecimento (CSCO) e suas equipes, inspirando inovação e liderança.

A classificação Supply Chain Top 25 abrange dois componentes principais: desempenho empresarial e opinião. O desempenho empresarial na forma de dados financeiros públicos e ESG (ambientais, sociais e de governança) indica uma visão sobre o desempenho empresarial nos últimos três anos, enquanto o componente opinião oferece uma visão do potencial futuro e reflete a liderança na comunidade da cadeia de fornecimento. Estes dois componentes são combinados em uma pontuação composta total.

A Lenovo abraçou totalmente a transformação digital em sua complexa cadeia de fornecimento mundial e, ao usar tecnologias como 5G, IA, RA/RV, Blockchain, Big Data e IoT, reduziu os prazos de entrega aos clientes em mais de dez dias, enquanto enviava quatro dispositivos por segundo. No Fórum Econômico Mundial (WEF) deste ano, a Hefei Factory da Lenovo, LCFC, foi adicionada à Global Lighthouse Network do WEF de 132 fabricantes líderes, um grupo de fábricas multinacionais escolhidas por sua liderança e integração de tecnologias da quarta revolução industrial (41R).

A cadeia de fornecimento da Lenovo é um dos principais pontos fortes da empresa, abrangendo uma pegada híbrida mundial exclusiva de mais de 35 fábricas. No ano passado, a Lenovo abriu sua primeira fábrica interna na Europa em Budapeste, Hungria. Sobretudo com foco na criação de infraestrutura de servidores, sistemas de armazenamento e estações de trabalho de PC de ponta, esta instalação reduziu os tempos de entrega ao cliente em toda a Europa, Oriente Médio e África. Como parte do modelo mundial / local da Lenovo, a construção local de dispositivos reduz drasticamente os quilômetros de frete incorridos por estes produtos, ao oferecer opções de transporte mais eficientes e sustentáveis.

A segurança da cadeia de fornecimento é uma prioridade para a Lenovo, sendo que a empresa investiu em peso no desenvolvimento de uma cadeia de fornecimento inovadora e resiliente. Os principais programas de segurança da Lenovo são concebidos para garantir segurança de ponta a ponta em todos os aspectos da cadeia de fornecimento. Isto compreende desde operações robustas de segurança cibernética até seu programa de fornecedor confiável que gerencia o risco de terceiros. A Lenovo também implementou fortes medidas de segurança física em todo o seu processo de logística para proteger seus produtos desde a fabricação até a entrega e operacionalização nos ambientes de clientes.

Che Min (Jammi) Tu, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Operações do Grupo da Lenovo, disse: "A digitalização contínua das cadeias de fornecimento da Lenovo traz benefícios a seus clientes ao redor do mundo e nos ajuda a nos adaptar à medida que o mundo muda. Ao continuar investindo em novas tecnologias, vimos diversos benefícios, incluindo a melhoria da modelagem de previsão com IA e a melhoria da eficiência do tempo de programação."

A Lenovo estava no primeiro grupo de empresas a receber a validação Net-Zero da Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência e a primeira fabricante de PCs e smartphones com metas validadas pelo padrão Net-Zero. No último ano, a empresa também passou a trabalhar com a Maersk bem como com a Kuehne Nagel para um transporte marítimo e aéreo de carga mais sustentável.

Tu concluiu: "Como líder mundial em tecnologia, a Lenovo está comprometida em reduzir suas emissões há mais de uma década e, como parte de nossos compromissos líquidos zero, atualmente estamos concentrados em reduzir as emissões de gases de efeito estufa dos escopos 1 e 2 em 50% até 2030."

Leia o relatório completo do Gartner Supply Chain Top 25 aqui.

Comunicado à Imprensa da Gartner,Gartner Anuncia Classificações do Global Supply Chain Top 25 de 2023, 24 de maio de 2023

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, referentes a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner Inc., e/ou suas afiliadas nos EUA e a nível internacional, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

