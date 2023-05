Comunicado do Business Wire :Emergent Cold Latin America

A Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm ou a Empresa), prestadora de serviços de armazenamento e logística refrigerados que mais cresce na América Latina, acaba de ser reconhecida pela associação líder do setor como a maior fornecedora de armazenamento e logística a temperatura controlada da América Latina e Caribe , e a sexta maior do mundo. Esse reconhecimento da Global Cold Chain Alliance (GCCA) foi determinado pela capacidade total do espaço com temperatura controlada operado pelos membros da GCCA em 31 de dezembro de 2022.

Essa conquista representa um marco importante na curta história da empresa. A Emergent Cold LatAm foi fundada em agosto de 2021 com a missão de reformular a logística da cadeia de alimentos em toda a América Latina. Menos de dois anos depois, a empresa já opera em 11 países com mais de 60 armazéns e uma capacidade de armazenamento que ultrapassa os 4 milhões de metros cúbicos. Esta escala foi alcançada por meio da conclusão de 14 aquisições e de 7 novos projetos em desenvolvimento, incluindo construções e expansões.

"Quando David e eu lançamos este empreendimento, em 2021, pudemos imaginar o crescimento extraordinário que teríamos, mas não necessariamente em um período tão curto de tempo", disse Neal Rider, CEO e cofundador da Emergent Cold LatAm. "Esta é uma prova da qualidade e do comprometimento de nossa equipe de liderança e dos milhares de colaboradores da Emergent Cold LatAm que trabalham em toda a Região. Estou extremamente orgulhoso do que conquistamos juntos e grato ao nosso Conselho e investidores por seu apoio."

Nunca almejamos ser os maiores da América Latina, mas sempre esteve em nossos planos oferecer serviços únicos aos nossos clientes, onde quer que eles estejam operando", explicou David Palfenier, presidente e cofundador da Emergent Cold LatAm. "Compartilhamos esse objetivo com os fundadores das empresas que agora fazem parte da nossa rede. Juntos, reunimos uma série de ativos de classe mundial e fornecemos soluções estratégicas para os nossos clientes. Ainda há muito a fazer, mas este é um grande primeiro marco para a Emergent Cold LatAm."

Como a maior e mais internacional plataforma de armazenamento a frio e logística da Região, a Emergent Cold LatAm está posicionada de forma única para oferecer soluções integradas para clientes em toda a cadeia de suprimentos de alimentos. A empresa continua investindo em sistemas e pessoas para fornecer uma gama completa de serviços de valor agregado, incluindo transporte e processamento. Além disso, a aliança estratégica da com a Lineage Logistics - a maior operadora de logística refrigerada do mundo - cria oportunidades adicionais para aprimorar o atendimento ao cliente.

Sobre a Emergent Cold LatAm:

Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) é o maior fornecedor de armazenamento e logística refrigerados da América Latina e Caribe, construindo uma rede de cadeia fria com a mais alta qualidade para fornecer soluções de logística de temperatura controlada de ponta a ponta para seus clientes em toda a Região. A empresa foi fundada em agosto de 2021 para atender à necessidade de soluções modernas da cadeia de frio no mercado e atender à crescente demanda de clientes locais e globais. A Emergent Cold LatAm opera atualmente mais de 500 caminhões e mais de 60 instalações de armazenamento a frio, incluindo sete novas instalações em construção ou ampliação, completando um total de 11 países na América Latina.

