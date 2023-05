Comunicado do Business Wire :BAT

Novos resultados de um dos maiores estudos de produtos de vaporização de todos os tempos, que analisou o Vuse, principal marca de cigarros eletrônicos da BAT, foram publicados na revista Internal and Emergency Medicine(https://link.springer.com/article/10.1007/s11739-023-03294-9).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230530005327/pt/

One of the largest ever vapour product studies compared clinical measurements from exclusive Vuse consumers with smokers (Graphic: Business Wire)

O estudo comparou medições clínicas de consumidores exclusivos do Vuse com fumantes. Os resultados mostram que os consumidores do Vuse participantes tiveram diferenças favoráveis em biomarcadores de exposição (BoE) e biomarcadores de dano potencial (BoPH) relevantes para doenças relacionadas ao tabagismo quando comparados a fumantes.

Os usuários do Vuse mostraram biomarcadores de exposição significativamente mais baixos para substâncias tóxicas prioritárias da fumaça do cigarro, conforme definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS)iii. Os dados também mostraram diferenças favoráveis entre consumidores do Vuse e fumantes em todos os biomarcadores de danos potenciais medidos, sendo três estatisticamente significativos.

James Murphy, diretor de Pesquisa e Ciência da BAT, disse:"A vaporização continua crescendo em importância, pois os fumantes adultos buscam produtos alternativos de nicotina com risco reduzido. É por isso que esses resultados são tão importantes para o Vuse, a BAT e consumidores, pois nos permitem entender melhor o impacto positivo da vaporização no mundo real em comparação com o cigarro convencional. A pesquisa mostra uma clara diferença entre os usuários do Vuse em comparação com os fumantes e reforça o potencial de risco reduzido e o papel dos cigarros eletrônicos na redução de danos do tabaco."

"Gostaria de agradecer a todos que participaram e ajudaram a realizar este estudo. É mais um passo importante em nossa jornada para a criação de um amanhã melhor."

Os produtos de vaporização são os produtos alternativos de tabaco e nicotina mais amplamente estudados e aceitos no mundo todo. Os dados científicos de produtos de vaporização da BAT foram publicados em mais de 80 periódicos revisados por pares e aumentam o peso das evidências que apoiam o papel da categoria na redução de danos do tabaco. A natureza transversal inovadora deste estudo - que é um dos maiores estudos de produtos de vaporização de todos os tempos - fornece informações importantes sobre o impacto dos cigarros eletrônicos na saúde no mundo real.

Vuse é a marca de vaporização número 1 no mundoiv em participação de mercado e a primeira marca internacional de vaporização neutra em carbonov. Os produtos Vuse estão disponíveis em 33 mercados, com mais de 10 milhões de consumidores no mundo todo.

Nota aos editores

Com base nos biomarcadores medidos, em comparação com os fumantes, os consumidores do Vuse que usam o produto exclusivamente mostraram:

-- Níveis significativamente mais baixos de todos os biomarcadores de exposição medidos a substâncias tóxicas prioritárias da fumaça do cigarro, conforme definido pela OMS.

-- Diferenças favoráveis significativas em três biomarcadores de danos potenciais ligados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares (11-dTX B2, COHb e sICAM-1)

-- Níveis mais baixos de biomarcadores de dano potencial (WBC e 8-epi-PGF2?) para inflamação geral e estresse oxidativo e

-- Diferenças favoráveis em um biomarcador de dano potencial (HDL) relevante para doenças cardiovasculares

-- Diferenças favoráveis em um biomarcador de dano potencial (FeNO) relevante para a saúde pulmonar

Sobre este estudoEste estudo clínico de consumidores do Vuse participantes, fumantes, ex-fumantes e nunca fumantes fornece uma análise abrangente de 17 biomarcadores de exposição (BoE) a substâncias tóxicas prioritárias da fumaça do cigarro, biomarcadores de dano potencial (BoPH) e medidas fisiológicas relevantes para condições cardiovasculares, doenças respiratórias e câncer.

Os participantes residiam no Reino Unido, com idade entre 19 e 55 anos e boa saúde geral. Quatro grupos diferentes foram inscritos e estudados.

Estes compreendem:

-- Fumantes atuais que fumaram por pelo menos um ano antes da triagem

-- Consumidores exclusivos do Vuse (ePod e/ou ePen3) por pelo menos seis meses

-- Ex-fumantes que pararam de fumar há pelo menos seis meses

-- Nunca fumantes

Todos os participantes foram rastreados quanto à cotinina urinária, um biomarcador para exposição à nicotina, e monóxido de carbono exalado para confirmar o consumo de nicotina informado e sua condição de fumante. Os grupos de consumidores exclusivos do Vuse e ex-fumantes também foram testados para o biomarcador CEVal, a fim de garantir que não fumaram cigarros durante os seis meses anteriores.

Além da ampla gama de BoE e BoPH avaliados, outra vantagem deste projeto de estudo foi o número relativamente grande de participantes (n-213 recrutados), maior do que qualquer estudo de vaporização anterior deste tipo.

Ao contrário dos estudos longitudinais em que os participantes frequentam várias consultas clínicas durante um longo período de tempo, os participantes deste estudo fizeram uma única visita clínica durante a noite, onde os médicos analisaram sua respiração, urina e sangue para medir o BoE e o BoPH e fizeram outras medições clínicas relevantes para a saúde.

Os participantes usaram seus próprios produtos Vuse e marcas de cigarro e usaram o produto durante o período de estudo de 24 horas seguindo a rotina que estão acostumados. Os padrões de uso dos participantes e o consumo geral não foram controlados durante o estudo, pois o objetivo era avaliar os impactos medidos entre as pessoas que usam os produtos de maneira "natural" e não de maneira controlada.

Sobre a BATA BAT é uma empresa líder de bens de consumo em várias categorias com o objetivo de criar A Better Tomorrow?, reduzindo o impacto de seus negócios na saúde, oferecendo uma maior variedade de produtos agradáveis e menos arriscados para os consumidores adultos.

A empresa continua deixando claro que os cigarros combustíveis representam sérios riscos à saúde e a única maneira de evitar estes riscos é não começar ou parar. A BAT incentiva aqueles que, de outra forma, continuariam fumando a mudar completamente para alternativas de risco reduzido cientificamente comprovadas*?. Para oferecer isso, a BAT está se transformando em um negócio de produtos de consumo em várias categorias verdadeiramente centrado no consumidor.

A ambição da BAT é ter 50 milhões de consumidores de seus produtos não combustíveis até 2030 e gerar £ 5 bilhões em receitas de novas categorias até 2025. A BAT estabeleceu metas de ESG abrangentes, incluindo alcançar a neutralidade de carbono para os escopos 1 e 2 até 2030, eliminar o plástico de uso único desnecessário e tornar todas as embalagens plásticas reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025.

A BAT emprega mais de 50 mil pessoas. O Grupo BAT gerou receita de £ 27,65 bilhões em 2022 e lucro operacional de £ 10,5 bilhões.

O portfólio estratégico da empresa é composto por suas marcas internacionais de cigarros e uma linha crescente de produtos de tabaco e nicotina de risco reduzido*? e produtos tradicionais de tabaco não combustível. Estes incluem produtos de vaporização, produtos de aquecimento de tabaco, produtos orais modernos, incluindo bolsas de nicotina sem tabaco, bem como produtos orais tradicionais, como snus e rapé úmido. Em 2022, tivemos 22,5 milhões de consumidores de nossos produtos não combustíveis, um aumento de 4,2 milhões em relação ao ano de 2021.

* Com base no peso da evidência e assumindo uma mudança completa do tabagismo. Estes produtos não são isentos de riscos e são viciantes.

? Nossos produtos vendidos nos EUA, incluindo Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak e Camel Snus, estão sujeitos à regulamentação da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA e nenhuma alegação de risco reduzido será feita a estes produtos sem autorização da FDA.

Este comunicado à imprensa não pretende ser um material promocional de nenhum produto. Esta atualização refere-se a novos dados científicos e não se destina a um mercado específico. Destina-se a fornecer mais evidências científicas para apoiar nossos produtos.

Declarações prospectivasEste comunicado contém certas declarações prospectivas, incluindo declarações "prospectivas" feitas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Estas declarações são frequentemente, mas nem sempre, feitas por meio do uso de palavras ou frases como "acreditar", "antecipar", "poderia", "pode", "iria", "deveria", "pretende", "planeja", "potencial", "prever", "irá", "esperar", "estimar", "projetar", "posicionar", "estratégia", "perspectiva", "alvo" e expressões semelhantes. Isso inclui declarações sobre nossa ambição de meta de cliente, metas de receita de novas categorias e nossas metas de ESG.

Todas estas declarações prospectivas envolvem estimativas e suposições que estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores. Acredita-se que as expectativas refletidas neste comunicado sejam razoáveis, mas podem ser afetadas por uma série de variáveis que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles atualmente previstos. Uma revisão das razões pelas quais os resultados e desenvolvimentos reais podem diferir materialmente das expectativas divulgadas ou implícitas nas declarações prospectivas pode ser encontrada consultando as informações contidas nos títulos "Declaração cautelar" e "Riscos principais do grupo" no Relatório Anual de 2021 e no Formulário 20-F da British American Tobacco p.l.c. (BAT).

Informações adicionais sobre estes e outros fatores podem ser encontradas nos arquivos da BAT junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), incluindo o Relatório Anual no Formulário 20-F e os Relatórios Atuais no Formulário 6-K, que podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC, em http://www.sec.gov, e nos relatórios anuais da BAT, que podem ser obtidos gratuitamente no site da BAT, emwww.bat.com.

O desempenho passado não é um guia para o desempenho futuro e as pessoas que precisam de aconselhamento devem procurar um consultor financeiro independente. As declarações prospectivas refletem o conhecimento e as informações disponíveis na data de preparação deste comunicado e a BAT não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar estas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas.

i O estudo se concentrou em usuários exclusivos autodeclarados do Vuse ePod ou Vuse ePen3 disponíveis comercialmente. Assim, as referências a "Vuse" no contexto do estudo significam Vuse ePod ou Vuse ePen3. ii Componentes nocivos e potencialmente nocivos em produtos de tabaco e fumaça de tabaco: Lista estabelecida | FDA iii Grupo de estudo da Organização Mundial da Saúde sobre regulamentação do tabaco. Relatório sobre a base científica da regulamentação de produtos de tabaco: quinto relatório de um grupo de estudos da OMS, 2015. iv Com base na parcela de valor estimado Vype/Vuse do preço de varejo recomendado (RRP) no comércio medido para cigarros eletrônicos (ou seja, valor total da categoria de vaporização em vendas no varejo) nos EUA, Canadá, França, Reino Unido e Alemanha. Estes cinco mercados cobrem cerca de 77% do faturamento líquido mundial do sistema fechado de vaporização (NTO), calculado em junho e julho de 2021. v Com base na previsão de vendas internas de dispositivos Vuse Go, Vuse ePod, ePen, eTank mini, alto e consumíveis (calculado em março de 2022) para 12 meses a partir de abril de 2022. O Vuse terá reduzido suas emissões de carbono em cerca de 55% (em março de 2023) por meio de suas iniciativas internas de sustentabilidade desde o lançamento em 2019 e agora compensou os cerca de 45% restantes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230530005327/pt/

