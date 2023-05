China e Índia estão expulsando jornalistas um do outro enquanto rivalidade aumenta

A China e a Índia têm expulsado jornalistas um do outro, conforme a relação entre os dois países se deteriora. Neste mês, Nova Délhi negou renovações de visto para os dois últimos jornalistas da mídia estatal chinesa restantes na Índia, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

No começo de 2023, havia quatro jornalistas indianos remanescentes na China, e hoje ao menos dois já foram obrigados a se retirar. Um terceiro foi informado neste mês que seu credenciamento foi revogado, mas ele continua no país.

O credenciamento de jornalistas ganhou destaque como uma questão geopolítica nos últimos anos, à medida que os governos consideram cada vez mais os membros da imprensa como extensões das políticas externas de seus países de origem.

A relação entre China e Índia vem piorando desde que a Índia passou a participar ativamente no Diálogo de Segurança Quadrilateral (Quad), grupo liderado pelos EUA que a China enxerga como uma tentativa de conter seu crescimento.

Desde então, a Índia proibiu o uso de aplicativos de celular chineses como TikTok e WeChat em seu território. Enquanto isso, a China vem reivindicando territórios no Estado indiano de Arunachal Pradesh, que Pequim exige quase em sua totalidade e chama de Tibete Meridional.