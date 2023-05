Brasileiro Thiago Seyboth Wild faz história e elimina Medvedev em Roland Garros

Assim como Gustavo Kuerten em seus melhores dias, o também brasileiro Thiago Seyboth Wild (172º do ranking da ATP) incendiou a quadra central de Roland Garros e foi a grande surpresa do torneio nesta terça-feira (30), pela primeira fase, ao eliminar o segundo do mundo, o russo Daniil Medvedev.

Depois de passar pelo qualifying, Thiago fez um grande jogo para superar um dos favoritos ao título por 3 sets a 2, com parciais de 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 2-6, 6-3 e 6-4, em quatro horas e 15 minutos.

Medvedev chegou a Paris nove dias depois de ter sido campeão do Masters 1000 de Roma, seu primeiro título no saibro, superfície em que sempre teve dificuldades. Mas o russo se deparou com um tenista em estado de graça.

Sem nunca ter vencido um jogo de Grand Slam, Thiago incorporou Guga - vencedor do torneio em 1997, 2000 e 2001 - e deu um show na quadra Philippe Chartier.

"É um ídolo para todo o mundo, para todos os tenistas. É uma pessoa que admiro. Sua herança neste torneio é muito especial. Não são muitos os que ganharam três vezes. Aproveito sua energia para sonhar com coisas grandes", disse o herói do dia.

Jogando em alto nível, o brasileiro encurralou Medvedev durante praticamente toda a partida, que foi até o quinto set graças à capacidade defensiva do russo.

"Tinha visto Daniil jogar nos meus anos de juvenil. É um sonho que se tornou realidade vencer um jogador deste nível nesta quadra", disse Thiago, de 23 anos, que conseguiu 69 bolas vencedoras na partida.

"Só queria encontrar os ângulos e ir para a rede, usar minha direita sempre que possível, e funcionou muito bem", acrescentou.

"Senti cãibras no segundo set e não consegui sacar como realmente queria... Mas estou muito feliz pela forma como joguei", revelou o brasileiro, que não vencia um jogo no circuito da ATP desde fevereiro de 2022.

Nessa segunda parcial o brasileiro teve dois set points no 'tie break' que não conseguiu aproveitar e Medvedev passou a ter a iniciativa. Dava a impressão de que o jovem brasileiro, com ares de Federer, havia perdido a oportunidade.

Mas ele voltou em grande estilo para vencer o quarto e o quinto, com o público do seu lado, o que não agradou a Medvedev, que fez vários gestos de reprovação.

Esta foi a quinta derrota do russo na primeira rodada de Roland Garros em sete participações.

Medvedev voltou a manifestar seu desgosto pelo saibro na coletiva de imprensa: "Cada vez que termina essa temporada fico feliz. Hoje, com o vento, fiquei com a boca cheia de terra no terceiro game. Não gosto, agora vou poder descansar".

Por outro lado, o retorno de Alexander Zverev (27º) a Roland Garros foi emocionante, um ano após a grave lesão no tornozelo sofrida contra Rafael Nadal nas semifinais. Ele venceu o modesto sul-africano Lloyd Harris (306º) em três sets.

Entre os candidatos ao título, o dinamarquês Holger Rune (6º) venceu o americano Christopher Eubanks (74º) em quatro sets e o norueguês Casper Ruud (4º) eliminou sem dificuldades o sueco Elias Ymer (155º).

A Argentina teve as vitórias de Francisco Cerúndolo (28º), Genaro Olivieri (227º) e Guido Pella (atualmente 423º), mas Sebastián Báez (42º) foi eliminado pelo anfitrião Gael Monfils (ex-número 6 que atualmente é 396º).

Já o chileno Nicolás Jarry (35º) venceu um duelo sul-americano contra o boliviano Hugo Dellien (160º).

E outro brasileiro, Thiago Monteiro (98º), não conseguiu repetir o sucesso de seu xará Thiago Syboth Wild e foi eliminado em cinco sets acirrados pelo alemão Yannick Hanfmann (65º).

A número 1 do mundo e atual campeã, a polonesa Iga Swiatek afastou as dúvidas sobre sua condição física após abandonar no Torneio de Roma com uma vitória sobre a espanhola Cristina Bucsa (67ª), que resistiu no primeiro set (6-4) mas desabou no segundo (6-0).

"Conheço muito bem esta quadra e já estou concentrada no futuro", disse a bicampeã (2020 e 2022).

A cazaque Elena Rybakina (4ª) e a última finalista, Coco Gauff (6ª), que virou contra a espanhola Rebeka Masarova (71ª), tampouco falharam; 3-6, 6-1 e 6-2.

Gauff disse que se inspirou em Jimmy Butler, o líder do Miami Heat, que horas antes havia levado seu time à final da NBA derrotando o Boston Celtics. "Adoro essa mentalidade, é fantástico", disse a americana de 19 anos.

Em duelo entre ex-campeãs do torneio do Grand Slam, a canadense Bianca Andreescu (42ª) eliminou a bielorrussa Victoria Azarenka (18ª).

A tunisiana Ons Jabeur (7º) e a espanhola Sara Sorribes (132º) também avançaram.

