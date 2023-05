Bombardeio ucraniano contra centro para deslocados deixa um morto na Rússia

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, nesta terça-feira (30), em um bombardeio ucraniano sobre um centro para deslocados na província russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, anunciou o governador provincial, Viacheslav Gladkov.

"As forças armadas ucranianas dispararam com artilharia contra um centro para deslocados que abriga civis de idade avançada e crianças [...] Um segurança morreu e duas pessoas ficaram feridas", explicou Gladkov em seu canal do Telegram.

