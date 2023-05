Biden e Sunak se encontrarão em 8 de junho na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai encontrar o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, em 8 de junho, em visita oficial do britânico à Casa Branca, conforme confirmado pela porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

O encontro busca revisar questões globais, como o apoio incondicional à Ucrânia na guerra contra a Rússia, segurança energética e crise climática. Além disso, a visita fortalece o relacionamento econômico das duas nações. Também é esperado que seja revisado o desenvolvimento da Irlanda do Norte como parte do que foi definido no Acordo de Belfast.