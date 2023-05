Alemanha e França farão amistoso em setembro, em Dortmund

A seleção da França visitará no dia 12 de setembro a Alemanha em um amistoso em Dortmund, menos de um ano antes da Eurocopa de 2024, anunciou nesta terça-feira (30) a Federação Francesa de Futebol (FFF).

O jogo será disputado no Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund, cinco dias depois de os franceses receberem a Irlanda, em 7 de setembro, no Parque dos Príncipes, pelas eliminatórias da Euro.

França e Alemanha se enfrentaram pela última vez no dia 15 de junho de 2021, em Munique, pela fase de grupos da última Eurocopa. O jogo terminou com vitória dos 'Bleus' por 1 a 0.

