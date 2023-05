Rússia lança mísseis contra Kiev em ataque diurno incomum

Uma nova enxurrada de bombardeios russos atingiu Kiev nesta segunda-feira (29), o que obrigou os moradores a procurar abrigos em um dos poucos ataques diurnos contra a capital ucraniana até o momento.

Em outra onda de bombardeios no oeste do país, durante a noite, as autoridades ucranianas admitiram que os ataques atingiram uma instalação militar na região de Khmelnitsky, segundo uma de suas poucas declarações sobre alvos militares atingidos.

Por outro lado, a Rússia garantiu que bombardeou "bases aéreas" na Ucrânia durante a noite e "destruiu" todos os alvos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Todos os alvos designados foram destruídos", afirmou o ministério da Defesa da Rússia, sem especificar o local dos atentados. "Postos de comando, postos de radar, assim como material aeronáutico, instalações que serviam para armazenar armas e munições das Forças Armadas ucranianas foram atingidos", acrescentou.

Em Kiev, sirenes aéreas foram acionadas durante a manhã, seguidas por uma dezena de explosões por volta das 11h10 no horário local (5h10 no horário de Brasília).

"Explosões na cidade, nos bairros do centro", escreveu o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, no Telegram.

"Após ataques prolongados, apenas noturnos, (a Rússia) atingiu uma cidade pacífica durante o dia, quando a maioria de seus moradores estava no trabalho ou na rua", anunciou Sergiy Popko, comandante da administração militar de Kiev, no Telegram.

As pessoas correram para buscar abrigo em uma estação de metrô no centro, enquanto as explosões eram ouvidas, segundo os correspondentes da AFP.

Muitos moradores se acostumaram a ignorar as sirenes, mas os ataques desta segunda-feira provocaram pânico.

"Eu vi seis, sete ou oito, várias explosões no céu. É por isso que vim até aqui com meus colegas de trabalho", disse Maksym, um encanador refugiado em uma estação de metrô. "Espero o fim do bombardeio", acrescentou.

A Rússia intensificou os ataques aéreos na capital ucraniana desde o início do mês, mas até agora os bombardeios aconteceram em sua maioria durante a noite.

Segundo o prefeito, um homem ficou ferido e está internado.

Destroços de mísseis derrubados caíram em pelo menos três bairros localizados nas zonas norte e leste da capital, causando um incêndio, segundo a administração militar.

"No total, 11 mísseis do tipo Iskander-M e Iskander-K foram lançados do norte" contra Kiev e sua região, disse o comandante do exército ucraniano, Valery Zaluzhny.

"A defesa antiaérea destruiu todos os alvos", disse ele no Telegram.

Horas antes, a administração regional de Khmelnitsky, no oeste da Ucrânia, anunciou que um bombardeio russo noturno atingiu umaa instalação militar, dando a entender que se tratava de um centro de armazenamento ou uma base aérea do exército.

"As tropas russas atacaram vários lugares, incluindo uma instalação militar na região de Khmelnitsky", indicaram as autoridades nas redes sociais.

A administração local informou que o ataque provocou "incêndios em um depósito de combustíveis" e danos em equipamentos militares e sugeriu que uma pista de pouso também foi atingida.

"Cinco aparelhos aéreos estavam fora de serviço", indicou a mesma fonte, sem revelar mais detalhes. Não foram divulgados números sobre possíveis vítimas.

Esta é uma das poucas vezes que as autoridades ucranianas admitiram perdas militares desde que Moscou iniciou a invasão em fevereiro de 2022.

A incursão no oeste foi parte de um bombardeio russo em larga escala contra o país, na madrugada de domingo para segunda-feira, um dia depois de uma tentativa sem precedentes de ataques com drones contra Kiev.

"Esta noite, os ocupantes atacaram instalações militares e infraestruturas essenciais na Ucrânia, lançando até 40 mísseis de cruzeiro a partir de aviões sobre o Mar Cáspio e cerca de 35 drones" do norte e do sul", disse Zaluzhny.

Com seus constantes bombardeios, os russos "procuram esgotar a defesa antiaérea ucraniana" e "manter a população em estado de profunda tensão psicológica", disse a administração militar da cidade.

A Ucrânia prepara há meses uma contraofensiva para atacar as tropas russas, que ocupam grandes territórios no sul e no leste do país.

"Logo chegará o momento em que partiremos para a ofensiva", disse nesta segunda-feira o comandante das tropas terrestres ucranianas, general Okesander Syrsky.

bur-ant/bur/es/zm/aa/fp