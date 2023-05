Rússia bombardeia Kiev durante o dia, após noite de ataques

Kiev foi atingida na manhã desta segunda-feira, 29, por 11 mísseis balísticos e de cruzeiro da Rússia, de acordo com o chefe de gabinete da Ucrânia, Valerii Zaluzhnyi. Todos eles foram abatidos, disse ele.

Destroços dos mísseis interceptados despencaram nos distritos centrais e do norte de Kiev, caindo no meio do tráfego em uma estrada da cidade e também iniciando um incêndio no telhado de um prédio, informou a administração militar de Kiev. Pelo menos um civil foi relatado ferido. A Rússia usou mísseis Iskander de curto alcance no ataque matinal, disse o porta-voz da Força Aérea da Ucrânia na televisão local.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e a primeira-dama, Olena Zelenska, postaram um vídeo do que disseram ser crianças assustadas correndo e gritando em uma rua de Kiev em direção a um abrigo antiaéreo enquanto as sirenes tocavam. "É assim que se parece um dia de semana comum", escreveu o presidente no Telegram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ministério da Defesa da Rússia disse que lançou uma série de ataques na segunda-feira contra bases aéreas ucranianas com mísseis de precisão de longo alcance lançados do ar. Os ataques destruíram postos de comando, radares, aeronaves e estoques de munição, afirmou.

Na noite anterior, as defesas aéreas da Ucrânia derrubaram mais de 40 drones e mísseis bombardeados pela Rússia em seu 15º ataque noturno à capital até agora neste mês, disse Serhii Popko, chefe da administração militar de Kiev.

Na noite de sábado, Kiev foi submetida ao maior ataque de drones desde o início da guerra na Rússia. Pelo menos uma pessoa foi morta, disseram autoridades locais.