Partes em conflito no Sudão prorrogam cessar-fogo por cinco dias

A Arábia Saudita e os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (29), a prorrogação por cinco dias de um cessar-fogo no Sudão, que entrou em vigor há uma semana, mas nunca foi respeitado pelas partes em conflito.

Em um comunicado conjunto, os mediadores internacionais informaram que "receberam com satisfação o acordo entre as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido para uma prorrogação por cinco dias do acordo de cessar-fogo que assinaram em 20 de maio de 2023".

