Otan: cerca de 25 soldados da força de paz ficaram feridos em confrontos com sérvios no Kosovo

Cerca de 25 soldados das forças de paz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ficaram feridos em confrontos com sérvios que protestavam contra a posse de prefeitos albaneses em municípios de maioria sérvia no norte de Kosovo, segundo a missão de paz liderada pela organização no Kosovo, Kfor, em um comunicado. A missão afirmou que havia sido mobilizada para conter "manifestações violentas" nesta região.

"Ao combater as partes mais ativas da multidão, vários soldados do contingente italiano e húngaro da Kfor foram alvo de ataques não provocados e sofreram ferimentos traumáticos com fraturas e queimaduras devido à explosão de dispositivos incendiários", disse o comunicado.

O porta-voz da Otan também emitiu comunicado no tema, dizendo que os ataques são "totalmente inaceitáveis". Além disso, afirmou: "A violência deve parar imediatamente. Apelamos a todos os lados para que se abstenham de ações que acendam ainda mais as tensões e se envolvam no diálogo".