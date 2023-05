Mourinho pode igualar marca de Ferguson e Trapattoni com título da Roma na Liga Europa

Com a Roma na final da Liga Europa, que será disputada nesta quarta-feira (31) em Budapeste (Hungria), contra o Sevilla, o técnico português José Mourinho pode chegar ao seu sexto título em competições continentais europeias e igualar a marca de Alex Ferguson e Giovanni Trapatoni, atrás apenas de Carlo Ancelotti, que tem oito troféus.

Se na temporada passada Mourinho fez história ao ser o primeiro treinador a levantar a Liga Conferência, terceira competição de clubes da Europa, o português pode conquistar sua terceira Liga Europa, depois de vencer com Porto (2003) e Manchester United (2017).

Além desses troféus, 'Mou' também tem as duas Ligas dos Campeões conquistadas com Porto (2004) e Inter de Milão (2010).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com cinco títulos, o português atualmente está empatado com Zinédine Zidane (três Champions e duas Supercopas da Uefa) e Pep Guardiola (duas Champions e três Supercopas), que ainda pode faturar a Champions desta temporada com o Manchester City.

Títulos continentais europeus por treinador:

+ Liga dos Campeões:

1. Carlo Ancelotti (ITA): 4 (2003 e 2007 com o Milan; 2014 e 2022 com o Real Madrid)

2. Bob Paisley (ING): 3 (1977, 1978 e 1981 com o Liverpool)

. Zinédine Zidane (FRA): 3 (2016, 2017 e 2018 com o Real Madrid)

+ Liga Europa:

1. Unai Emery (ESP): 4 (2014, 2015 e 2016 com o Sevilla; 2021 com o Villarreal)

2. Giovanni Trapattoni (ITA): 3 (1977 com a Inter Milan; 1991 e 1993 com a Juventus)

3. Rafael Benítez (ESP): 2 (2004 com o Valencia; 2013 com o Chelsea)

. Luis Molowny (ESP): 2 (1985 e 1986 com o Real Madrid)

. Diego Simeone (ARG): 2 (2012 e 2018 com o Atlético de Madrid)

. José Mourinho (POR): 2 (2003 com o Porto; 2017 com o Manchester United)

. Juande Ramos (ESP): 2 (2006 e 2007 com o Sevilla)

+ Liga Conferência:

1. José Mourinho: 1 (2022 com a Roma)

+ Todas as competições incluídas:

1. Carlo Ancelotti (ITA): 8 (4 Champions, 3 Supercopas, 1 Copa Intertoto)

2. Alex Ferguson (ESC): 6 (2 Champions, 2 Recopas, 2 Supercopas)

. Giovanni Trapattoni (ITA): 6 (1 Champions, 1 Recopa, 3 Ligas Europa, 1 Supercopas)

4. Bob Paisley (ING): 5 (3 Champions, 1 Liga Europa, 1 Supercopa)

. Zinédine Zidane (FRA): 5 (3 Champions, 2 Supercopas)

. Pep Guardiola (ESP): 5 (2 Champions, 3 Supercopas)

. José Mourinho (POR), 5 (2 Champions, 2 Ligas Europa, 1 Liga Conferência)

8. Nereo Rocco (ITA): 4 (2 Champions, 2 Recopas)

. Johan Cruyff (HOL): 4 (2 Champions, 1 Recopa, 1 Supercopa)

. Arrigo Sacchi (ITA): 4 (2 Champions, 2 Supercopas)

. Jupp Heynckes (ALE): 2 (2 Champions, 2 Copas Intertoto)

. Rafael Benítez (ESP): 4 (1 Champions, 2 Ligas Europa, 1 Supercopa)

. Raymond Goethals (BEL): 4 (1 Champions, 1 Recopa, 2 Supercopas)

. Louis van Gaal (HOL): 4 (1 Champions, 1 Liga Europa, 2 Supercopas)

. Diego Simeone (ARG): 4 (2 Ligas Europa, 2 Supercopas)

(Fonte: uefa.com)

bur-mcd/dam/cb