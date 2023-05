Maduro diz que Venezuela está de portas abertas a todo empresariado brasileiro

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que o país está de portas abertas a todo o empresariado brasileiro. "A Venezuela está de portas abertas com plenas garantias a todo empresariado para que voltemos ao tempo de trabalho conjunto e investimentos em crescimento econômico", disse. "Temos pela frente a construção de novo mapa de colaboração conjunta entre Brasil e Venezuela", afirmou, em declaração à imprensa após reunião com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira, 29, no Palácio do Planalto.

De acordo com Maduro, no período da manhã, ele, Lula e a equipe do governo brasileiro tiveram uma "boa, proveitosa e longa conversa".

"Fizemos uma revisão de tudo o que diz respeito à época de ouro das nossas relações, onde o Brasil e a Venezuela se encontravam cara a cara e a partir de uma vontade comum, de construir uma América do Sul em paz", declarou o líder venezuelano.

O presidente da Venezuela lamentou que a relação entre os países encolheu pelo que chamou de uma "ideologização extrema das relações internacionais" que surgiu a partir do fenômeno de fórmulas extremistas. "De repente, todas as portas e janelas com o Brasil foram fechadas, ainda que sejamos países vizinhos", pontuou.

Nesta época, Maduro afirmou que houve a pretensão de invasão da embaixada da Venezuela no Brasil. "Hoje se abre uma nova época em termos de relações entre nossos povos e países", declarou.

Segundo ele, nesta nova era, há a construção de um novo mapa de cooperação conjunta entre Brasil e Venezuela para abranger áreas da economia, comércio, agricultura e social.

"Este ano, temos prognóstico do FMI e outras instituições que teremos crescimento de 5%, espero que seja mais", disse Maduro.