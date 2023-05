Maduro chega ao Palácio do Planalto e é recebido por Lula com honrarias

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por volta das 10h30 desta segunda-feira (29) ao Palácio do Planalto para o início de sua visita oficial ao Brasil e foi recebido com honrarias de chefe de Estado: subiu a rampa oficial da sede do Executivo cercado pelos Dragões da Independência, onde se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com a primeira-dama Janja da Silva. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o assessor especial da Presidência da República Celso Amorim acompanharam a recepção. Após a recepção, Maduro e Lula seguem para uma reunião reservada.