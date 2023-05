Lula indica Renato Mosca para embaixada da Itália

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou para o cargo de embaixador do Brasil na Itália o nome de Renato Mosca de Souza. A mensagem de encaminhamento da indicação ao Senado Federal está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 29. Renato Mosca atualmente ocupa o cargo de cônsul-geral do Brasil em Vancouver (Canadá). Se tiver a indicação aprovada pelo Senado, ele exercerá, cumulativamente, o cargo de embaixador na República de San Marino e de Malta.