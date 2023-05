Israelenses reconstroem colônia na Cisjordânia

Israelenses instalaram, nesta segunda-feira (29), casas pré-fabricadas no terreno de uma antiga colônia judaica destruída na Cisjordânia ocupada, objeto de atenção internacional há várias semanas, constataram jornalistas da AFP.

Sob forte proteção do Exército israelense, 20 jovens com quipá participaram da reconstrução em Homesh, uma das quatro colônias da Cisjordânia destruídas por Israel em 2005, no marco de seu plano de retirada unilateral da Faixa de Gaza e de uma região do norte da Cisjordânia, nos arredores de Nablus.

Três blocos pré-fabricados foram colocados no topo de uma colina árida, onde um grupo de colonos instalava tendas, que eram destruídas pelo Exército israelense, há anos.

O ministro da Segurança Pública, Itamar ben Gvir, figura da extrema direita israelense e grande partidário da colonização judia na Cisjordânia, e, em particular, da reconstrução de Homesh, saudou um "momento histórico e comovente", segundo um comunicado de seu gabinete.

Em março, o movimento dos colonos conseguiu uma importante vitória no Parlamento israelense com a adoção de uma lei que anula a proibição de israelenses de ir à região de Homesh e a outras colônias evacuadas por Israel em 2005.

Após a votação, o governo americano disse estar "muito preocupado" com essa decisão, que lhe parece uma "provocação".

