Em maratona de mais de 4 horas, Wawrinka bate Ramos e avança em Roland Garros

O suíço Stan Wawrinka (88º), de 38 anos, venceu o espanhol Albert Ramos (66º), de 35, em uma maratona de quatro horas e 35 minutos nesta segunda-feira (29), na primeira rodada do torneio de Roland Garros.

Wawrinka, campeão em 2015, fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 7-6 (7/5), 6-4, 6-7 (2/7), 1-6 e 6-4.

Esta é a primeira vez que o suíço passa da primeira rodada em Paris desde 2020. Na próxima fase, ele vai enfrentar o australiano Thanasi Kokkinakis (108º).

Ex-número 3 do mundo e vencedor de três Grand Slams, Wawrinka tenta recuperar seu melhor nível depois de duas temporadas em que teve que conviver com lesões.

Após sua eliminação na segunda rodada do Aberto da Austrália de 2021, não disputou os quatro Majors seguintes.

Ele retornou no ano passado em Roland Garros e acumulou derrotas nas estreias em Paris, Wimbledon, US Open e no Aberto da Austrália da atual temporada.

