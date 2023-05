Djokovic vence americano Aleksandar Kovacevic na estreia em Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic, número 3 do mundo, estreou no torneio de Roland Garros com uma boa vitória sobre o americano Aleksandar Kovasevic nesta segunda-feira (29).

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-2 e 7-6 (7/1), em duas horas e 26 minutos.

Três vezes campeão em Paris, Djokovic mantém sua invencibilidade em estreias de Grand Slam, escrita que vem desde o Aberto da Austrália de 2006.

Na quadra Philippe-Chatrier, o sérvio demorou para encontrar seu melhor tênis. Mas com 2-2 no primeiro set, finalmente deslanchou: venceu nove dos 11 games seguintes e abriu 2 sets a 0 de vantagem.

No terceiro set, porém, 'Nole' teve seu serviço quebrado pela primeira vez na partida, em um erro não forçado, cedendo o empate a Kovaceviv em 3-3.

Após mais uma quebra para cada lado, Djokovic se impôs no tiebreak, no qual perdeu apenas um ponto, para fechar o jogo.

"Joguei bem os dois primeiros sets, depois perdi um pouco a concentração, mas ele elevou o nível de jogo. Nos Grand Slams, o adversário não dá a vitória, tem que merecer", comentou o sérvio depois da partida.

Na próxima fase, Djokovic vai enfrentar o húngaro Marton Fucsovics, que no domingo eliminou o francês Hugo Grenier.

jc/dj/dam/pm/cb/aa