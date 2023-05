Djokovic lança mensagem polêmica em Roland Garros: 'Kosovo é o coração da Sérvia'

O tenista Novak Djokovic gerou polêmica nesta segunda-feira (29), ao escrever a mensagem "Kosovo é o coração da Sérvia. Não à violência" em uma câmera de televisão após sua estreia em Roland Garros, depois dos confrontos no norte do Kosovo motivados por tensões étnicas.

O tenista escreveu a mensagem em sérvio depois de vencer o americano Aleksandar Kovacevic, na primeira rodada do Grand Slam de Paris.

"Kosovo é o nosso berço, nossa fortaleza, centro das coisas mais importantes do nosso país... Há muitas razões pelas quais escrevi isso na câmera", disse Djokovic à imprensa sérvia que cobre o torneio.

Tropas pacificadoras da Otan dispersaram nesta segunda-feira manifestantes sérvios que entraram em confronto com a polícia no norte do Kosovo pedindo a mudança de prefeitos de etnia albanesa, à medida que as tensões aumentam no país.

Durante os distúrbios, 25 soldados e 50 manifestantes ficaram feridos.

Sérvios residentes no Kosovo boicotaram no mês passado as eleições municipais das cidades do norte, o que permitiu aos habitantes de origem albanesa tomar o controle das prefeituras locais, apesar do comparecimento de apenas 3,5% dos eleitores aptos a votar.

"Não sou um político e não tenho a intenção de me intrometer em debates políticos, é um tema muito sensível", disse Djokovic.

"Com certeza, dói muito como sérvio ver o que está acontecendo no Kosovo e a forma como o nosso povo foi praticamente expulso dos escritórios municipais, então isso era o mínimo que eu podia fazer", acrescentou.

"Como uma figura pública, mas também como filho de um homem que nasceu no Kosovo, sinto uma responsabilidade adicional de tentar expressar meu apoio ao nosso povo e à Sérvia como um todo", continuou.

"Não tenho arrependimentos e voltaria a fazer, já que minha postura é clara. Sou contra a guerra, violência e conflitos de qualquer tipo e sempre mostrei isto publicamente. Com certeza tenho simpatia por todas as pessoas, mas o que está acontecendo no Kosovo é um precedente na lei internacional", concluiu Djokovic.

