Dez mortos em confronto armado no norte do México

Dez supostos criminosos foram mortos nesta segunda-feira (29) em um confronto armado entre civis e forças de segurança em uma rodovia no estado de Nuevo León, no norte do México, informaram as autoridades.

"Funcionários da Força Civil foram agredidos a tiros por sujeitos que viajavam a bordo de três caminhonetes blindadas", disse Gerardo Palacios, secretário de Segurança Pública de Nuevo León, no Facebook.

"Saldo: 10 criminosos mortos, 3 caminhonetes blindadas apreendidas", acrescentou.

O funcionário disse que o confronto ocorreu em uma rodovia que liga Nuevo León com a cidade de Nuevo Laredo, no estado de Tamaulipas, região assolada pela violência ligada ao crime organizado.

Ele acrescentou que três polícias sofreram lesões após um carro capotar e um homem ficou ferido por bala.

Nuevo León, importante centro industrial do México na fronteira com os Estados Unidos, abriga diversas empresas importantes, como a montadora coreana Kia.

No final de fevereiro, a empresa americana Tesla, do magnata Elon Musk, anunciou um investimento de 5 bilhões de dólares (quase 25 bilhões de reais) para construir uma fábrica em Monterrey, capital e principal cidade do estado.

No entanto, nas estradas que ligam Nuevo León com a vizinha Tamaulipas, foram registrados sequestros, desaparecimentos e roubos.

O México registrou mais de 340.000 assassinatos e cerca de 100.000 desaparecimentos, a maioria atribuídos a organizações criminosas, desde o lançamento de uma polêmica ofensiva militar antidrogas em dezembro de 2006.

