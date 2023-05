Comunicado do Business Wire :Technology Innovation Institute

O Falcon 40B, primeiro modelo de IA de código aberto e de 40 bilhões de parâmetros em grande escala dos Emirados Árabes Unidos, lançado pelo Instituto de Inovação Tecnológica (TII) de Abu Dhabi na semana passada, alcançou o primeiro lugar na tabela de classificação de grande modelo de linguagem de código aberto - Open Large Language Model (LLM) - da Hugging Face. A Hugging Face, uma empresa dos Estados Unidos que busca democratizar a inteligência artificial por meio de código aberto e ciência aberta, é considerada a verificadora independente definitiva de modelos de IA do mundo.

O Falcon 40B conseguiu superar modelos estabelecidos, como o LLaMA da Meta (incluindo seu modelo 65B), o StableLM da Stability AI e o RedPajama da Together, para chegar ao topo do cobiçado ranking. O índice utiliza quatro referências principais do Eleuther AI Language Model Evaluation Harness, uma estrutura consolidada que avalia modelos de linguagem generativa em: AI2 Reasoning Challenge (25-shot), um conjunto de questões de ciências do ensino fundamental; HellaSwag (10-shot), um teste de inferência de senso comum, que é fácil para humanos, mas desafiador para modelos SOTA; MMLU (5-shot), um teste para medir a precisão multitarefa de um modelo de texto; e TruthfulQA (0-shot), um teste para medir se um modelo de linguagem é verdadeiro ao gerar respostas para perguntas.

A tabela de classificação Open LLM da Hugging Face é uma ferramenta de avaliação objetiva aberta à comunidade de IA que rastreia, classifica e avalia LLMs e chatbots quando são lançados.

Treinado em um trilhão de tokens, o Falcon 40B marca um ponto de virada significativo para os Emirados Árabes Unidos em sua jornada rumo à liderança da IA, permitindo acesso generalizado aos pesos do modelo, tanto para pesquisa quanto para uso comercial. O novo ranking confirma a proeza do modelo em tornar a IA mais transparente, inclusiva e acessível para o bem maior da humanidade.

Com este desenvolvimento mais recente, o TII conseguiu garantir aos Emirados Árabes Unidos um lugar à mesa quando se trata de modelos generativos de IA, permitindo entrar em uma lista exclusiva de países que estão trabalhando para impulsionar a inovação e a colaboração da IA.

O TII já iniciou o trabalho em sua próxima versão do Falcon - o modelo 180B AI. Para saber mais sobre o atual modelo Falcon 40B de IA de código aberto, acesse: FalconLLM.TII.ae. O anúncio inicial do Falcon 40B pode ser encontrado aqui: Instituto de Inovação Tecnológica dos Emirados Árabes Unidos lança o grande modelo de linguagem "Falcon 40B" de código aberto para pesquisa e utilização comercial.

