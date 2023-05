Comunicado do Business Wire :Eurasian Development Bank

O Banco de Desenvolvimento da Eurásia (EDB) sente o prazer de anunciar a realização bem-sucedida da 46ª conferência anual da Associação de Instituições de Financiamento do Desenvolvimento na Ásia e no Pacífico (ADFIAP) em Almaty, Cazaquistão. O evento desempenhou um papel crucial ao destacar a importância internacional da região da Ásia Central, ao servir como um catalisador essencial para promover relações internacionais e impulsionar avanços no desenvolvimento de infraestrutura.

O encontro de cúpula, realizado de 15 a 17 de maio, reuniu mais de 240 delegados e convidados de 40 países, incluindo líderes e representantes ilustres dos principais bancos de desenvolvimento, bem como dos setores de finanças, desenvolvimento e formulação de políticas.

Cumprimentos em nome do Presidente da República do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, aos participantes e convidados do fórum foram dados pelo Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças do Cazaquistão, Erulan Jamubaev.

Tokayev observou que uma das principais prioridades do Cazaquistão é a melhoria contínua do clima de investimento. O país tem imenso potencial nos setores agroindustrial, petroquímico, metalúrgico, transporte e logística, financeiro e turismo, disse.

Nikolai Podguzov, Presidente do Conselho Administrativo do EDB, disse que o encontro de cúpula enfatizou a importância de Almaty como local estratégico, pois reuniu bancos, empresas e indivíduos fundamentais ao desenvolvimento e bem-estar da região.

"A importância mundial da Ásia Central vem aumentando, e a realização bem-sucedida do 46º Encontro de Cúpula da ADFIAP pelo EDB consolida a crescente proeminência da região. Os resultados do encontro terão um impacto duradouro, ao beneficiar não apenas a Ásia Central, mas também a comunidade internacional em geral", disse Podguzov.

Ilustres convidados incluíram Michael Dethlefsen, Chefe da Divisão de Finanças Inovadoras e Instituições Financeiras Internacionais da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, Samaila Zubairu, Presidente e Diretora Executiva da Africa Finance Corporation, Cecilia C. Borromeo, Presidente e Diretora Executiva do Land Bank das Filipinas (LBP), entre outros.

À margem do encontro de cúpula, o EDB assinou vários acordos memorandos, um dos quais é um memorando estratégico de cooperação com o FONPLATA, um banco de desenvolvimento sul-americano. O EDB e o FONPLATA planejam financiar em conjunto projetos de desenvolvimento sustentável, facilitar a cooperação do setor público-privado, expandir o comércio e realizar pesquisas sobre desenvolvimento sustentável e desenvolvimento regional. Eles planejam estabelecer um fundo fiduciário para financiar projetos e investimentos conjuntos em suas áreas de cooperação.

A Agência Anadolu se tornou a parceira internacional de comunicação do evento. Os parceiros de informação também incluíram BNE IntelliNews, Cronos Asia, FINANCEkaz, Kapital.kz, Kazakhstan Today, Kursiv.media, LSM.kz, Tazabek, TRT e outros.

O próximo 47º Encontro de Cúpula Anual da ADFIAP será realizado em Phnom Phen, Camboja, de 14 a 16 de maio de 2024 e organizado pelo Banco de Desenvolvimento Agrícola e Rural (ARDB).

Sobre a ADFIAP:

A Associação de Instituições de Financiamento do Desenvolvimento na Ásia e no Pacífico (ADFIAP) foi fundada em 1976. A ADFIAP é uma importante associação empresarial internacional que abrange 90 instituições membros em 39 países, incluindo membros não regionais como Canadá, Alemanha e França. Sua missão é promover o desenvolvimento econômico, ambiental e social sustentável bem como o crescimento na região.

O EDB é membro da ADFIAP desde 2022. O capital social do banco totaliza US$ 7 bilhões. O portfólio da EDB consiste sobretudo em projetos com efeito de integração em infraestrutura de transporte, digitalização, energia ecológica, agricultura, indústria e maquinário. Suas operações são orientadas pelas Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU e pelos princípios de ESG.

