AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2023 ATÉ TERÇA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2023

América

DES MOINES (Estados Unidos) - Republicano Ron DeSantis lança companha presidencial -

BRASÍLIA (Brasil) - Cúpula sul-americana convocada por Lula - 13H00

(+) SANTIAGO (Chile) - Apresentação da pesquisa Mori "Chile sob a sombra de Pinochet", 50 anos após o golpe - 12H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança sobre a Síria - 12H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança vota sobre renovação de missão no Iraque - 12H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança vota sobre renovação de sanções ao Sudão do Sul - 12H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

BOGOTÁ (Colômbia) - Colômbia: ameaça de erupção do vulcão Nevado del Ruiz - (até 31 de Julho)

Esportes

(+) PARIS (França) - Tênis: Torneios do Grand Slam - Roland-Garros - (até 11 de Junho)

MIAMI (Estados Unidos) - Futebol: Liga das Nações da CONCACAF (2022-2023) - (até 18 de Junho)

(+) ARGENTINA - Futebol: Copa do Mundo Sub-20 da FIFA - (até 11 de Junho)

QUARTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial de Combate ao Fumo -

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Expira embargo de armas da ONU ao Sudão do Sul -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Menus digitais ou físicos? Uma discussão que começou em bares e restaurantes e foi até a Câmara Legislativa do Rio de Janeiro - 16H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas - 16H00

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Smart City Expo World em Bogotá - 19H00 (até 2 de Junho)

Europa

OSLO (Noruega) - Encontro de ministros da Otan - (até 1 de Junho)

BRUXELAS (Bélgica) - Sessão plenária do Parlamento Europeu - (até 1 de Junho)

QUINTA-FEIRA, 1 DE JUNHO DE 2023

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Eleito novo presidente da Assembleia Geral da ONU -

(+) VALPARAÍSO (Chile) - Discurso Anual do Presidente Boric ao Congresso - 13H00

Europa

MITILENE (Grécia) - Abertura de um novo campo para migrantes na ilha grega de Lesbos (data a confirmar) -

FRANKFURT (Alemanha) - Banco Central Europeu publica minutas de sua reunião de política monetária - 09H30

SEXTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30

Europa

AMSTERDÃ (Países Baixos) - Museus Van Gogh faz 50 anos - 09H00

Esportes

(*) FLORENÇA (Itália) - Meeting da Liga Diamante de Atletismo 2022 -

SÁBADO, 3 DE JUNHO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Bicicleta -

América

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Festival de Música MITA - (até 4)

DOMINGO, 4 DE JUNHO DE 2023

América

(+) MÉXICO (México) - Eleição para governador do Estado do México -

Europa

VIENA (Áustria) - Ministros da Opep+ se reúnem -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - 34º aniversário da repressão mortal de Pequim na Praça da Paz Celestial -

SEGUNDA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial do Meio Ambiente -

América

(+) BRASIL - Primeiro aniversário do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do especialista Bruno Pereira na floresta amazônica -

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Manifestações em homenagem ao jornalista britânico Dom Phillips e ao especialista Bruno Pereira em Brasília -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Manifestações em homenagem ao jornalista britânico Dom Phillips e ao especialista Bruno Pereira no Rio de Janeiro - 11H00

(+) SALVADOR (Brasil) - Manifestações em homenagem ao jornalista britânico Dom Phillips e ao especialista Bruno Pereira em Salvador - 16H00

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Ação coletiva começa contra Goldman Sachs, acusado de discriminação sexista e assédio -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente Joe Biden recebe a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Primeiro dia de possível 'default' dos EUA -

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - A presidente do BCE, Christine Lagarde, testemunha perante o Parlamento Europeu - 11H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - Décimo aniversário da publicação das revelações de Edward Snowden -

TERÇA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2023

Europa

(+) FRANÇA - Manifestações contra a reforma da Previdência -