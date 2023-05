África do Sul: Ramaphosa nomeia juiz para inquérito sobre envio de armas para a Rússia

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, nomeou um juiz para supervisionar uma investigação sobre as alegações de que o país forneceu armas à Rússia em um navio que atracou secretamente em uma base naval em dezembro. As alegações foram feitas este mês pelo embaixador dos Estados Unidos na África do Sul, que disse ter certeza de que armas e munições foram carregadas no cargueiro de bandeira russa Lady R quando ele atracou na base naval de Simon's Town, perto da Cidade do Cabo, no final do ano passado.

O embaixador Reuben Brigety indicou que os EUA tinham inteligência para sustentar a alegação e disse que apostaria sua vida na precisão de sua afirmação de que armas foram carregadas no navio. O navio porta-contêineres Lady R está sob sanções dos EUA por estar vinculado a uma empresa que transportou armas para ajudar no esforço de guerra russo na Ucrânia.

A África do Sul negou que houvesse qualquer acordo sancionado pelo governo para fornecer armas à Rússia, embora não tenha descartado categoricamente que uma transação não oficial tenha ocorrido envolvendo outra entidade. Juiz P.M.D. Mojapelo, ex-juiz da Suprema Corte de Apelação, foi nomeado presidente de um painel de três membros para investigar o incidente, disse o gabinete de Ramaphosa em um comunicado no domingo. Também foram nomeados um advogado e um ex-ministro da Justiça.

O painel tem seis semanas para concluir suas investigações e mais duas semanas para fornecer um relatório a Ramaphosa, informou o gabinete do presidente.

A África do Sul pode estar violando o direito internacional e suas próprias leis sobre vendas de armas se for descoberto que forneceu armas a Moscou para a guerra na Ucrânia. O incidente prejudicou as relações entre os EUA e a África do Sul, que é a economia mais desenvolvida da África e um importante parceiro ocidental no continente.