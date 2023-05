Acidente com barco turístico mata quatro pessoas no lago Maggiore, na Itália

Um barco turístico que transportava mais de 20 pessoas no Lago Maggiore, localizado no norte de Itália, virou neste domingo, 28, devido aos fortes ventos provocados por uma tempestade repentina, informou a mídia italiana. Segundo o corpo de bombeiros, quatro pessoas morreram no acidente e outras 19 foram resgatadas.

O barco virou na noite de domingo entre as cidades de Sesto Calende e Arona. Mergulhadores de resgate, barcos e um helicóptero foram acionados na busca pelas pessoas, que estavam desaparecidas após o barco virar. Muitos dos sobreviventes conseguiram nadar até a costa. Segundo a BBC, cinco pessoas precisaram ser levadas a um hospital.

O governador da Lombardia, Attilio Fontana, lamentou na noite de domingo "um incidente muito grave", causado por um "redemoinho", segundo escreveu em conta que mantém no Facebook. De acordo com Fontana, o barco era alugado e tinha 16 metros de comprimento.

Um vídeo feito por um bombeiro mostrou pedaços de madeira flutuando no lago enquanto um helicóptero sobrevoava a área. O redemoinho fazia parte de um sistema de tempestade que atingiu a região norte da Lombardia na noite de domingo, forçando atrasos no aeroporto de Malpensa.

O lago Maggiore está localizado no sul dos Alpes e é um ponto turístico muito popular na região. Ele é o segundo maior lago da Itália. (Com agências internacionais).