Tsitsipas sofre contra Vesely, mas avança à segunda rodada de Roland Garros

O grego Stefanos Tsitsipas, número 5 do mundo, se classificou para a segunda rodada do torneio de Roland Garros neste domingo (28), ao derrotar o tcheco Jiri Vesely (455º).

Tsitsipas fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 7-5, 6-3, 4-6 e 7-6 (9/7), em três horas e 13 minutos.

"Foi bastante estressante, mas eu disse: 'nenhuma chance de jogarmos o quinto set'", disse o grego de 24 anos, que teve que salvar quatro set points no tiebreak do quarto set, antes de confirmar a vitória em seu primeiro match point.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não vou mentir, ele dificultou muito. Esta vitória é muito importante para mim", acrescentou.

Vesely, que em agosto do ano passado era o número 66 do mundo, mas despencou no ranking depois de uma lesão na coxa, mostrou uma grande resistência em seu primeiro jogo no circuito da ATP desde o US Open, mas Tsitsipas mostrou frieza para tomar o controle do jogo e avançar.

ig/pm/mcd/cb