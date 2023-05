PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA DÍVIDA: Batalha pela dívida segue para o Congresso dos Estados Unidos

ELEIÇÕES TURQUIA: Erdogan se encaminha para vitória nas eleições presidenciais na Turquia

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia afirma ter frustrado o maior ataque de drones russos em Kiev desde a invasão

=== EUA DÍVIDA ===

WASHINGTON:

Batalha pela dívida segue para o Congresso dos Estados Unidos

Um princípio de acordo para evitar um default catastrófico nos Estados Unidos alcançado após uma maratona de negociações enfrenta, a partir deste domingo (28), o desafio de obter a aprovação do Congresso.

(EUA finanças governo política economia Congresso, 518 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Pontos-chave do acordo para aumentar o teto da dívida dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os líderes republicanos da Câmara dos Representantes chegaram a um acordo de princípio para aumentar o teto da dívida dos EUA e evitar um default catastrófico.

(economia política dívida EUA Congresso, 500 palavras, a ser transmitida)

=== ELEIÇÕES TURQUIA ===

ISTAMBUL:

Erdogan se encaminha para vitória nas eleições presidenciais na Turquia

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, lidera o segundo turno das eleições neste domingo (28), segundo dados preliminares da agência oficial Anadolu, um resultado histórico que confirmaria sua permanência no poder após 20 anos no comando do país.

(eleições Turquia política, 580 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia afirma ter frustrado o maior ataque de drones russos em Kiev desde a invasão

A Ucrânia afirmou, neste domingo (28), que conseguiu repelir durante a noite o "maior" ataque de drones lançado em Kiev desde o início da invasão russa, que deixou pelo menos dois mortos e três feridos na capital.

(conflito Rússia Ucrânia, 741 palavras, já transmitida)

BELGOROD:

Russos na fronteira com a Ucrânia estão resignados com as incursões

A princípio, Marina Saprykina cogitou fugir de Belgorod, cidade russa na fronteira com a Ucrânia. Mas, apesar dos frequentes bombardeios e da recente incursão de combatentes na cidade, decidiu ficar. "Estamos acostumados com isso", contou.

(conflito Rússia Ucrânia, 421 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Lula se reúne na terça-feira com presidentes sul-americanos para traçar novo marco de integração

Os governantes da América do Sul se reunirão na terça-feira (30) em Brasília, no que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva apresenta como um "retiro" para reativar a integração de uma região com divergências ideológicas e crises internas.

(Colômbia Equador Argentina diplomacia Uruguai Suriname Paraguai Bolívia Unasul Brasil Venezuela Peru Guiana Chile, Apresentação, 681 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

MADRI:

Alta participação nas eleições municipais e regionais na Espanha

Os espanhóis votam neste domingo (28) nas eleições municipais e regionais que servirão de prelúdio para as legislativas nacionais em seis meses, nas quais, segundo pesquisas, o socialista Pedro Sánchez poderá ser derrotado pela direita.

(eleições governo política Espanha, 522 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

WASHINGTON:

Kelly Haston, a bióloga que se voluntariou para passar um ano em Marte

Viver em Marte não é exatamente o que Kelly Haston sonhou quando criança, mas agora ela se prepara para dedicar um ano inteiro de sua vida ao planeta vermelho.

(EUA espaço, Entrevista, 676 palavras, já transmitida)

CANNES:

Diretor brasileiro é o único latino-americano selecionado em Cannes

Apesar da falta de produções da América Latina na seleção oficial do 76º Festival de Cannes - que chegou ao fim neste sábado (27) -, o primeiro filme em inglês do brasileiro Karim Ainouz, "Firebrand", foi o único latino-americano convocado.

(Cannes França festival AméricaLatina Espanha cinema, 400 palavras, já transmitida)

PARIS:

'Abusamos do plástico porque é muito barato', alerta diretora da ONU-Meio Ambiente

A humanidade abusa do plástico porque é muito barato, mas um tratado internacional ambicioso reduziria enormemente nossa dependência de plásticos descartáveis, diz Inger Andersen, diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em entrevista à AFP.

(consumo meio-ambiente diplomacia ONU macroeconomia oceano papel, 636 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

MÔNACO:

Max Verstappen vence Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen, atual bicampeão mundial, venceu o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 neste domingo (28), aumentando sua vantagem na liderança do campeonato de pilotos nesta sexta etapa da temporada.

(Auto F1, 589 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

