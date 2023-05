Milhares de torcedores comemoram título alemão do Bayern em Munique

Milhares de torcedores do Bayern se reuniram neste domingo (28) na praça Marienplatz, em Munique, para comemorar o título do Campeonato Alemão conquistado neste fim de semana.

O clima pesado na diretoria do clube, que anunciou as demissões do diretor esportivo Hasan Salihamidzic e do diretor-executivo Oliver Khan minutos depois da vitória sobre o Colônia no sábado, adiou as comemorações para o dia seguinte.

Cerca de 15 mil pessoas cobriram a praça Marienplatz de vermelho e branco para comemorar o 11º título consecutivo do gigante da Baviera na Bundesliga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O goleiro Manuel Neuer e meio-campista Lina Magull, capitã do time feminino, que também foi campeão alemão, saudaram os torcedores da sacada do prédio da Prefeitura de Munique e exibiram os troféus entregues às equipes.

Esta é a quarta vez que os times masculino e feminino do Bayern conquistam na mesma temporada o Campeonato Alemão.

No sábado, após uma rodada cheia de emoções, os jogadores do técnico Thomas Tuchel venceram por 2 a 1 o Colônia e arrancaram o título das mãos do Borussia Dortmund, que empatou em casa com o Mainz quando precisava de uma vitória simples para ser campeão.

"Estou um pouco cansado, mas depois do jogo e de toda a temporada, poder comemorar o título é uma sensação incrível. Ter tido que lutar até o final torna este título ainda mais bonito. Vou me lembrar deste momento por toda a minha vida", declarou Jamal Musiala, autor do gol da vitória sobre o Colônia, durante as comemorações.

Por sua vez, o time feminino garantiu o título neste domingo, ao golear por 11 a 1 o Potsdam.

tba/dam/dr/cb