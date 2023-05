Heidenheim sobe para primeira divisão alemã pela primeira vez na história

Depois de estar perdendo por 2 a 0, o Heidenheim conseguiu uma virada por 3 a 2 sobre o Regensburg neste domingo (28) e obteve o acesso para disputar a primeira divisão do Campeonato Alemão pela primeira vez em sua história.

Vice-líder da segunda divisão atrás do Darmstadt, que já tinha subido na semana passada, o Heidenheim chegou à vitória com um gol do atacante Tim Kleindienst nos acréscimos do segundo tempo.

Com isso, o tradicional Hamburgo, que venceu o Sandhausen por 1 a 0 e já estava comemorando o retorno à elite quando o Heidenheim perdia por 2 a 1, terá que disputar um mata-mata com o Stuttgart para tentar voltar à Bundesliga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro jogo será já nesta quinta-feira, na casa do Stuttgart, com a volta em Hamburgo quatro dias depois.

tba/dam/dr/cb