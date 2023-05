Goleiro espanhol do PSG Sergio Rico é internado 'em estado grave' após acidente com cavalo

O goleiro espanhol Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, está internado após sofrer um acidente com um cavalo na região da Andaluzia, informou o clube francês neste domingo (28).

"Ele está em estado grave", explicou um porta-voz do PSG, um dia depois de a equipe se sagrar campeã francesa com o empate em 1 a 1 com Strasbourg, com Rico no banco de reservas.

Vítima de um traumatismo cranioencefálico quando participava de uma festa popular na cidade de Huelva, Rico foi levado de helicóptero ao Hospital Vírgen del Rocío, em Sevilha, onde está internado e respirando por aparelhos, informou a rede de televisão pública Canal Sur.

Segundo a imprensa espanhola, pessoas do entorno do jogador informaram que ele não caiu de um cavalo, como foi noticiado em um primeiro momento, mas recebeu um coice de um animal que participava da festa.

"O Paris Saint-Germain teve conhecimento do acidente de seu jogador Sergio Rigo neste domingo e permanece em contato com seus familiares", escreveu o clube francês no Twitter.

Procedente do Sevilla, Rico chegou ao PSG em 2019 e, desde então, fez 29 jogos pelo time parisiense. Pela condição de reserva, foi emprestado ao Mallorca na segunda metade da temporada passada.

