Erdogan reivindica vitória no segundo turno na Turquia

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, reivindicou neste domingo sua vitória no segundo turno das eleições presidenciais, um resultado que confirmaria a sua permanência no poder, após 20 anos no comando do país.

"Nossa nação nos confiou a responsabilidade de governar o país pelos próximos cinco anos", disse Erdogan a apoiadores do alto de um ônibus em seu distrito natal, Istambul.

Após a apuração de 98% dos votos, segundo a agência oficial Anadolu, Erdogan, que lidera o Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, islâmico-conservador), tinha 52,1% dos votos, contra 47,9% para o rival social-democrata Kemal Kiliçdaroglu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os resultados confirmam as previsões para o segundo turno, ao qual o presidente chegou como favorito, apesar do desejo de mudança de parte do eleitorado, da inflação galopante e das denúncias de restrições das liberdades, em um país onde há dezenas de milhares de opositores presos ou exilados.

Pela primeira vez na história da Turquia, houve segundo turno. "Cada eleição é um renascimento", disse o líder islâmico-conservador. "Cumpriremos todas as promessas feitas ao povo", ressaltou, diante de uma multidão reunida em Istambul, que agitava bandeiras do país.

Também houve manifestações espontâneas para comemorar a vitória do presidente em outras cidades, especialmente na região da Anatólia, centro do país.

bur-ach/ybl/rba/ach/meb/mb/aa-lb