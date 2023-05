Duas crianças são resgatadas de carro em chamas segundos antes do veículo explodir

Um homem de 30 anos retirou duas crianças que estavam presas dentro de um carro em chamas, no Arizona, EUA. Segundos após o resgate, o veículo explodiu. Ninguém se feriu.

Sam Heiler estava dirigindo para um passeio com a esposa, Melissa, quando viram que um carro estava pegando fogo na estrada, no condado de Navajo. O homem, então, parou para socorrer as vítimas.

Ele contou em entrevista à Fox News que, ao saírem do carro, os pais das duas crianças, de dois e três anos, fecharam a porta da frente e automaticamente as portas de trás do veículo travaram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Resgate segundos antes da explosão

“Os pais estavam enlouquecendo, gritando e socando as janelas com as próprias mãos, ambas as janelas traseiras na frente dos bebês”, contou Heiler em entrevista, mas os pais não conseguiram quebrar as janelas.

Foi aí que ele arremessou uma pedra na janela da frente, quebrando-a, a fim de abrir as portas por dentro e desativar o dispositivo que estava travado para conseguir resgatar as crianças com segurança.

Logo que as portas foram abertas, Melissa contou que seu marido ajudou a tirar o cinto de segurança das crianças e tirá-las do carro. Todos se afastaram e segundos depois, quando o fogo atingiu o tanque de combustível, houve uma enorme explosão.

A polícia e os bombeiros foram acionados e chegaram ao local em pouco tempo. Eles demoraram cerca de uma hora para controlar o incêndio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.