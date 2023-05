Com Vini Jr e 5 caras novas, Ramon convoca Seleção para amistosos contra Guiné e Senegal

O técnico interino da Seleção Brasileira, Ramon Menezes, anunciou neste domingo (28) a lista dos 23 jogadores convocados para os amistosos contra Guiné e Senegal, que serão disputados em junho, com o atacante do Real Madrid Vinícius Júnior e cinco estreantes.

As caras novas são os laterais Vanderson (Monaco) e Ayrton Lucas (Flamengo), o zagueiro Nino (Fluminense), o volante Joelinton (Newcastle) e o atacante Malcom (Zenit).

"Essas cinco estreias estão fazendo tempo em seus clubes, mostrando capacidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira", disse Ramon em entrevista coletiva.

O Brasil vai enfrentar Guiné no dia 17 de junho em Barcelona, na Espanha, onde a CBF trabalha com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para que o jogo tenha uma campanha contra o racismo, após os insultos recebidos pelo atacante Vinícius Júnior em jogo do Real Madrid contra o Valencia pela LaLiga.

Neste fim de semana, os clubes do Campeonato Brasileiro, especialmente o Flamengo, onde Vini foi revelado, prestaram apoio ao jogador. Na coletiva deste domingo, Ramon e os demais integrantes da CBF vestiam uma camisa com a frase "Com racismo não tem jogo".

Já no dia 20 de junho, a Seleção vai enfrentar o Senegal em Lisboa.

Ednaldo Rodrigues, primeiro presidente negro da CBF, pediu na semana passada à LaLiga punições contra os atos discriminatórios denunciados por Vinícius na Espanha e que as autoridades mundiais do futebol tomem medidas "desportivas e jurídicas" para combater o racismo.

Ramon, que também comanda a Seleção no Mundial Sub-20, disputado na Argentina, destacou o desempenho do atacante Pedro (Flamengo), um dos sete jogadores convocados que atuam no futebol brasileiro, autor de 22 gols nesta temporada, e de Richarlison, que joga no Tottenham.

"São grandes jogadores... Jogadores que com certeza vão dar resposta", afirmou o treinador.

No momento, ainda não se sabe quem assumirá o comando da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que começam em setembro.

Segundo Ednaldo Rodrigues, o "plano A" é o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

Ancelotti, no entanto, disse na semana passada que continuará no clube espanhol, com quem tem contrato até 2024.

Lista dos 23 convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Ederson (Manchester City-ING), Weverton (Palmeiras-BRA)

Defensores: Alex Telles (Sevilla-ESP), Ayrton Lucas (Flamengo), Danilo (Juventus-ITA), Vanderson (Monaco-MON), Ibañez (Roma-ITA), Éder Militão (Real Madrid-ESP), Marquinhos (PSG-FRA) e Nino (Fluminense).

Meias:

André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Casemiro (Manchester United-ING) Joelinton (Newcastle-ING) e Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes:

Lucas Paquetá (West Ham-ING), Malcom (Zenit-RUS), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham-ING), Rodrygo (Real Madrid-ESP), Rony (Palmeiras) e Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)

