Verstappen faz a pole position do GP de Mônaco de F1

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, fez a pole position do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 ao marcar o melhor tempo no treino classificatório deste sábado (27), à frente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), segundo colocado.

A segunda fila será formada pelo monegasco Charles Leclerc (Ferrari), em terceiro, e pelo francês Esteban Ocon (Alpine), quarto.

