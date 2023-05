Paxlovid: medicamento passa a ter aprovação total nos EUA; saiba mais

A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (Food and Drug, FDA na sigla inglês) concedeu aprovação total do uso da pílula antiviral Paxlovid, na quinta-feira, 25, para tratamento de infecções por Covid-19 em quadros leves a moderados, em adultos com risco de infecções graves.

Chris Brown e Usher brigam em festa nos Estados Unidos; CONFIRA

O Paxlovid, disponível antes para adultos e adolescentes apenas sob uma autorização de uso limitada para casos de emergência desde o fim de 2021, agora terá uma maior flexibilização para a indicação do medicamento em casos de emergência.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os padrões da FDA para aprovação total são mais rigorosos do que os de uma autorização emergencial.

"A aprovação de hoje demonstra que o Paxlovid atendeu aos rigorosos padrões de segurança e eficácia da agência e que continua sendo uma importante opção de tratamento para pessoas com alto risco de progressão para Covid-19 grave", disse Patrizia Cavazzonii, da FDA, em comunicado.

A FDA ainda diz que o Paxlovid nos EUA só deve ser usado para tratar a Covid-19. Não deve ser usado como medida preventiva pré-exposição ou pós-exposição à infecção.

Entretanto, com a aprovação total e a maior liberdade concedida aos médicos, eles podem optar por prescrever um curso mais longo se uma pessoa mostrar sinais de que sua infecção pode voltar, um fenômeno chamado rebote.

Paxlovid: o que é a pílula contra Covid aprovada também pela Anvisa

Aprovado pela Anvisa no Brasil em 30 de março, o Paxlovid é utilizado no tratamento emergencial e funciona como medicamento antiviral. Fármacos desse tipo utilizam diferentes mecanismos com o objetivo de frear a ação dos vírus.

Não obstante, o objetivo final desse tipo de medicamento é preservar o organismo e impedir a evolução e o agravamento da doença.

Portanto, para que isso aconteça, os antivirais precisam ser administrados ainda na fase inicial da infecção – de preferência, entre o primeiro e o quinto dia do aparecimento dos sintomas.

O Paxlovid é composto por comprimidos de nirmatrelvir e ritonavir embalados e administrados juntos. A apresentação é de comprimido revestido, na concentração de 150 mg em cada comprimido de nirmatrelvir e 100 mg em cada comprimido de ritonavir.

O fármaco – além de já possuir aprovação para uso emergencial nos Estados Unidos e na Europa pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) – também já foi aprovado no Canadá, na China, na Austrália, no Japão, no Reino Unido e no México.