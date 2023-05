PRINCIPAIS NOTÍCIAS

Negociações para o teto da dívida dos EUA entram na reta final

Cannes pronta para a Palma de Ouro após duas semanas de cinema eclético

WASHINGTON:

Negociações para o teto da dívida dos EUA entram na reta final

Sem ainda ter chegado a um acordo, republicanos e democratas continuam suas difíceis negociações neste sábado para evitar um default da dívida dos EUA, que pode ocorrer em 5 de junho, buscando um compromisso entre as linhas vermelhas traçadas por ambas as partes.

CANNES:

Cannes pronta para a Palma de Ouro após duas semanas de cinema eclético

Cinema de autor ou comercial, histórico ou intimista, provocativo, sonhador ou político: o 76º Festival de Cinema de Cannes, com seus 21 filmes de todos os formatos e durações, entrega sua Palma de Ouro neste sábado (27).

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Sofía Salomón, a modelo trans que quer 'fazer história' no Miss Venezuela

Um aplauso abafado por uma música pop bem alta dá início aos clicks das câmeras. Com trajes de banho, Sofía Salomón posa naturalmente com a mesma segurança que aspira ser a primeira mulher transgênero a competir no Miss Venezuela.

LOS ANGELES:

Documentário 'Patrullaje' denuncia desmatamento na Nicarágua pela agropecuária

Cercado por árvores caídas e vacas magras, o agricultor ilegal Chacalin examina uma clareira no fundo de uma das maiores florestas tropicais protegidas remanescentes da Nicarágua.

XALITZINTLA, México:

Mexicanos dizem que vulcão Popocatépetl é um 'homem' e 'está irritado'

"Dom Goyo está irritado porque não lhe entregaram sua oferenda", disse José Luis na cidade mexicana de Xalitzintla, convencido de que este é o motivo do seu vizinho, o vulcão Popocatépetl, sacudir a terra e expelir cinzas e pedras incandescentes.

-- EUROPA

ISTAMBUL:

Erdogan busca mobilizar sua base conservadora na véspera da eleição na Turquia

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visitou neste sábado (27) o túmulo de seu modelo político, um nacionalista-islâmico enforcado por um governo militar em 1961, buscando mobilizar sua base conservadora na véspera de um segundo turno histórico.

KIEV:

Vida e morte pesam sobre os soldados da defesa antiaérea ucraniana

O comandante da equipe de defesa aérea de Kiev sabe o que está em jogo toda vez que um míssil ou drone aparece em seu radar: se falhar, alguém pode morrer.

-- ÁSIA

TAIPÉ:

Porta-aviões chinês cruza o Estreito de Taiwan

O porta-aviões chinês "Shandong" e outros dois navios atravessaram, neste sábado (27), o Estreito de Taiwan, o que, segundo um especialista, constitui uma demonstração de força de Pequim nesta zona que separa a ilha do continente.

PARIS:

Novas negociações em Paris para tratado contra a poluição plástica

As negociações sobre um futuro tratado internacional contra a poluição plástica serão retomadas na segunda-feira (29) em Paris, onde 175 nações com ambições variadas devem concordar com o primeiro rascunho de um texto há muito esperado, sob pressão oposta da indústria e das ONGs.

-- Automobilismo:

- Acompanhamento do treino classificatório do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1

-- Futebol:

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

