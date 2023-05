Papa volta ao trabalho depois de cancelar agenda devido a uma febre

O papa Francisco retomou, neste sábado (27), a sua agenda de trabalho, que inclui várias audiências privadas, depois de ter tirado um dia de folga devido a uma febre, anunciou o Vaticano.

O pontífice de 86 anos, que foi hospitalizado com bronquite há quase dois meses, tem uma agenda cheia de reuniões, informou o Vaticano.

Sua próxima aparição pública é a missa dominical na Basílica de São Pedro para celebrar Pentecostes, seguida da tradicional oração do Regina Coeli ("Rainha do Céu").

O papa argentino deve se encontrar com o presidente italiano, Sergio Mattarella, na segunda-feira. Na sexta (26), o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, anunciou que Francisco não realizaria audiências "devido a um estado febril".

A agenda do papa não foi divulgada, então não se sabe com quem ele se encontraria na sexta-feira.

Jorge Bergoglio teve oito reuniões na quinta-feira com freiras, a conferência episcopal italiana e um grupo de jovens da rede educacional Scholas Occurrentes.

O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, disse que o papa estava "cansado" por causa de sua agenda lotada.

Francisco, líder dos 1,3 bilhão de católicos do mundo desde 2013, sofreu crescentes problemas de saúde no ano passado, desde dores incômodas no joelho direito até sua recente hospitalização por bronquite.

Os episódios provocaram preocupação generalizada e alimentaram especulações de que ele poderia optar por se aposentar em vez de permanecer no cargo por toda a vida, uma decisão tomada por seu antecessor, Bento XVI.

No final de março, Francisco foi internado em um hospital de Roma após apresentar dificuldades respiratórias, onde permaneceu três noites. Ele foi tratado com antibióticos para bronquite. Ao deixar o hospital Gemelli em 1º de abril, o papa sorriu e brincou com os fiéis: "Ainda estou vivo!"

