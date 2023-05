Os premiados em Cannes

Seguem abaixo os premiados na 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes:

- Palma de Ouro: "Anatomie d'une Chute", da francesa Justine Triet.

- Grande Prêmio (Grand Prix): "The Zone of Interest", do britânico Jonathan Glazer.

- Melhor diretor: o francês Tran Anh Hung, por "La Passion de Dodin Bouffant".

- Prêmio do Júri: o finlandês Aki Kaurismäki, por "Fallen Leaves".

- Melhor roteiro: o japonês Yuji Sakamoto, por "Monster".

- Melhor atriz: a turca Merve Dizdar, por "About Dry Grasses".

- Melhor ator: o japonês Koji Yakusho, por "Perfect Days".

- Câmera de Oro (melhor filme de estreia): o vietnamita Thien An Pham, por "Inside the Yellow Cocoon Shell".

- Palma de Ouro de curta-metragem: "27", da húngara Flóra Anna Buda.

- Palmas de Ouro honoríficas: Michael Douglas e Harrison Ford.

