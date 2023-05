Negociações para o teto da dívida dos EUA entram na reta final

Sem ainda terem chegado a um acordo, republicanos e democratas continuam suas difíceis negociações neste sábado (27) para evitar um default da dívida dos Estados Unidos, que pode ocorrer em 5 de junho, buscando um compromisso entre as linhas vermelhas traçadas por ambas as partes.

"Tivemos uma longa lista de desentendimentos por muito tempo. Mas não esperava que tivéssemos uma lista curta", disse o negociador republicano Patrick McHenry a repórteres neste sábado.

Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia se manifestado bastante "otimista" sobre a possibilidade de um acordo.

"Todos querem ver a fumaça branca aparecer, mas ainda não chegamos lá", disse McHenry de forma mais moderada na noite de sexta-feira.

As discussões avançaram em ambos os lados, mas agora os negociadores discordam sobre alguns detalhes do acordo que constituem linhas vermelhas intransponíveis para as partes.

"Os democratas querem gastar mais e tributar mais. Os republicanos estão lutando para mudar isso. Simples assim", disse o líder republicano na Câmara, Kevin McCarthy, neste sábado em sua conta no Twitter, dando o tom das próximas discussões.

Os Estados Unidos, que entraram no fim de semana prolongado para o feriado do Memorial Day, continuam estagnados sobre um acordo para elevar o teto da dívida, essencial para evitar a inadimplência.

A data em que o Tesouro americano não conseguiria cumprir seus compromissos financeiros, originalmente 1º de junho, foi ajustada e redefinida para 5 de junho.

Um dos principais pontos de divergência entre os dois partidos é o pedido dos republicanos para condicionar alguns benefícios sociais, como o auxílio-alimentação no trabalho.

"Não acho certo pegar dinheiro emprestado da China para pagar pessoas saudáveis e que não tenham dependentes para ficar no sofá. Não é o jeito americano de fazer as coisas... não é nisso que acreditamos ," atacou McCarthy, que se declara um defensor intransigente da disciplina fiscal.

O porta-voz adjunto da Casa Branca, Andrew Bates, criticou os republicanos por colocarem em risco "mais de oito milhões de empregos" enquanto tentam "tirar o pão da boca dos americanos famintos".

Biden, que já está em campanha para a reeleição em 2024, se apresenta como um lutador pela justiça social e fiscal e disse repetidamente que se opõe a cortes orçamentários maciços que afetariam os trabalhadores e as famílias mais precários.

Quando perguntado quando um acordo poderia ser alcançado, McHenry disse que poderia ser "uma questão de horas ou dias".

Cada lado quer arrancar uma vitória do outro sobre esses pontos de tensão e limitar a ruptura no plano político.

A pressão sobre as negociações é maior do que o compromisso, que uma vez alcançado deve ser sancionado no Congresso pelo Senado e pela Câmara de Representantes.

No entanto, muitos legisladores ausentes no fim de semana prolongado podem ser chamados de volta a Washington com urgência.

Há também a ameaça de não se chegar a um acordo no Congresso, como ameaçaram legisladores de ambos os partidos, ou de atrasar ao máximo a aprovação de um texto que faria muitas concessões ao lado oposto.

Na sexta-feira, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse que conseguir um acordo é "crítico" para a economia global, enfatizando que os Estados Unidos precisam fazer "mais para reduzir sua dívida pública".

