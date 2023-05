Jovem francês Arthur Fils é campeão do ATP 250 de Lyon

O jovem francês Arthur Fils, de 18 anos, foi campeão do ATP 250 de Lyon neste sábado (27), ao derrotar na final o argentino Francisco Cerúndolo.

Fils, número 112 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-5, em uma hora e 36 minutos.

Finalista do torneio júnior de Roland Garros e campeão nas duplas em 2021, o francês é uma das revelações do circuito, chegando às semifinais dos torneios de Marselha e Montpellier. Neste sábado, em sua primeira final, conquistou seu primeiro título na carreira.

Com esta vitória, Fils entrará no Top 90 do ranking da ATP na véspera do início de Roland Garros, onde terá como primeiro adversário o espanhol Alejandro Davidovich, número 34 do mundo.

Em Lyon, ele participou como convidado e viveu uma semana fora do comum: primeiro venceu o chinês Zhizhen Zhang (6-3 e 6-2) e depois eliminou o sueco Mikael Ymer, desclassificado após quebrar a raquete na cadeira do juiz quando o francês vencia por 6-5 no primeiro set.

Na sequência, Fils foi beneficiado pela desistência do canadense Felix Auger-Aliassime, número 10 do mundo e primeiro cabeça de chave do torneio. Nas semifinais, derrotou o americano Brandon Nakashima (52º), num jogo em que mostrou uma grande força mental, superando cãibras para vencer no tiebreak do terceiro set.

Contra Cerúndolo, número 28 do mundo, o jovem francês voltou a mostrar maturidade, enquanto o argentino pareceu nervoso e irritado durante toda a partida.

"Nós dois começamos muito tensos e cometemos muitas falhas... Ver que ele estava irritado nos ajudou um pouco. O objetivo era que ele ficasse nervoso e eu não, ou pelo menos não demonstrasse isso", disse Fils depois da partida.

