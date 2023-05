Homem de 72 anos se forma em cinema e mãe, de 98 anos, vai à formatura

Sam Kaplan, um idoso de 72 anos, concluiu sua graduação na faculdade de cinema no Georgia Gwinnett College, na Geórgia, Estados Unidos. Ao seu lado, sua mãe, uma senhora de 98 anos, acompanhou a trajetória do homem, que inspirou os colegas de faculdade. A cerimônia aconteceu na última quinta-feira, 25.

O homem terminou o Ensino Médio em 1969 e nunca pensou em estudar no Ensino Superior. No entanto, há quatro anos, após ouvir no rádio um anúncio oferecendo um programa de graduação, ele resolveu que iria se matricular no curso de cinema.

Aos 68 anos, Kaplan decidiu voltar a estudar.

"Eu estava andando na estrada e ouvi no rádio que eles estavam oferecendo este diploma. A próxima saída era Collinsville, então saí e cinco minutos depois, estava me matriculando na aula", disse Kaplan em entrevista à Fox News.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Interessado em roteiros e autor de dois livros, ele contou que seus gostos por contar histórias influenciaram na decisão. Além disso, queria poder transformá-las em roteiros, mas para isso, seria fundamental ter a base do que fazer, que conseguiria na graduação.



O pai de cinco filhos teve diversos empregos ao longo da vida, como administrador de um serviço de limpeza, depois de telemarketing e até de taxista. Para ele, ser o aluno mais velho da turma foi um desafio, mas decidiu superar a barreira das gerações e fez diversas amizades.

"Foi emocionante, nervoso, mas foi um desafio. Aprender a estudar novamente e interagir com os alunos foi muito divertido", disse Kaplan em entrevista. "Estou muito empolgado e orgulhoso de mim mesmo por fazer isso", concluiu.

O recém formado disse ainda que a melhor parte do dia foi ter a sua mãe de 98 anos na plateia vendo ele e outros 650 alunos se formando.

Confira outras notícias relacionadas: