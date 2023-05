Francesa Justine Triet conquista Palma de Ouro em Cannes

A cineasta francesa Justine Triet conquistou neste sábado a Palma de Ouro do 76º Festival de Cannes, por "Anatomie d'une Chute", tornando-se a terceira diretora consagrada na história da competição.

O filme narra com sobriedade o julgamento de uma viúva acusada de matar o marido em um chalé nos Alpes franceses.

A cineasta, 44, consagra-se depois de Jane Campion ("The Piano Lesson", 1993) e dois anos depois de Julia Ducournau ("Titanium", 2021), confirmando o lento movimento rumo à igualdade na indústria cinematográfica, dominada por homens.

Este novo feito atesta o sucesso do cinema francês em festivais internacionais, depois do Leão de Ouro atribuído a Audrey Diwan em Veneza, em 2021, por "The Event", e do Urso de Ouro de fevereiro para Nicolas Philibert, por "Sur l'Adamant". Justine Triet chega à cúpula do cinema depois de quatro filmes, entre eles "Sibyl".

Anatomie d'une Chute" mostra como a Justiça se vê obrigada a dissecar a vida de uma família em busca da verdade. Um dos destaques é a atuação da alemã Sandra Hüller, que teve uma participação dupla em Cannes, já que trabalhou também em "The Zone of Interest", do britânico Jonathan Glazer, vencedor do Grande Prêmio de Cannes.

