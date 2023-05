Em rodada final eletrizante, Bayern é campeão alemão pela 11ª vez seguida

O Bayern de Munique conquistou seu 11º título consecutivo do Campeonato Alemão neste sábado (27), graças a sua vitória fora de casa sobre o Colônia por 2 a 1 e ao empate em 2 a 2 entre Borussia Dortmund e Mainz no Signal Iduna Park.

Em uma rodada final eletrizante, o Bayern garantiu a taça com um gol de Jamal Musiala no minuto 89, no campeonato mais equilibrado desde o início de sua hegemonia, em 2013.

