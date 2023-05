Comunicado do Business Wire :Sims Limited

Sims Limited (ASX: SGM), líder mundial em sustentabilidade e facilitadora da economia circular, foi nomeada pela segunda vez para a lista de Líderes Climáticos da Ásia-Pacífico de 2023 do Financial Times. A Sims Limited foi uma das 275 empresas da prestigiada lista, que destaca empresas que fizeram reduções genuínas de emissões de gases de efeito estufa referentes a suas receitas durante um período de cinco anos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230526005355/pt/

FT-Statista Climate Leaders 2023 logo (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo segundo ano consecutivo, o Financial Times e a Statista examinaram as divulgações disponíveis publicamente de mais de 2.000 empresas na região da Ásia-Pacífico para compilar a lista de Líderes Climáticos da Ásia-Pacífico. A lista é composta por empresas que atingiram a maior redução na intensidade de suas emissões principais entre 2016 e 2021, ou seja, suas emissões de gases de efeito estufa de escopo 1 e 2 quanto à receita, e assumiram outros compromissos referentes ao clima (como pontuações de divulgação do CDP e transparência nas emissões do escopo 3).

"Como empresa cujo fim é criar um mundo sem resíduos para preservar nosso planeta, é uma honra sermos reconhecidos por nossas conquistas climáticas e esforços para reduzir emissões em nossas operações", disse Alistair Field, Diretor Executivo e Diretor Geral da Sims Limitado. "Realmente acreditamos que uma grande ação climática é essencial para criar o mundo em que todos desejamos viver e deixar para as gerações futuras, por isto levamos nosso papel neste processo muito a sério."

Avançar para a eletricidade renovável é um componente crucial dos planos de descarbonização da Sims Limited, sendo que, no ano passado, a empresa acelerou seu alvo de neutralidade de carbono em 12 anos, demonstrando seu compromisso com a descarbonização de suas próprias operações. Em 2023, os negócios da Sims Limited na América do Norte se uniram a seus negócios no Reino Unido, Nova Zelândia, Índia e Europa para dar suporte a 100% de eletricidade renovável.

A empresa, que é signatária do Acordo Global sobre Compromisso em Políticas Climáticas, também ficou em 14o lugar na lista 'Corporate Knights Global 100' de 2023 das empresas mais sustentáveis do mundo e classificada entre as 100 melhores da lista 'As You Sow Carbon Clean200' de 2023.

O Relatório de Sustentabilidade da Sims Limited contém mais informações sobre os esforços e conquistas de descarbonização da empresa e o valor social, ambiental e econômico que cria. Para uma contabilidade completa da lista de Líderes Climáticos da Ásia-Pacífico de 2023, acesse https://www.ft.com/reports/asia-pacific-climate-leaders.

Sobre a Sims Limited

Fundada em 1917, a Sims Limited é líder mundial em sustentabilidade e facilitadora da economia circular, empregando quase 5.000 funcionários que operam em mais de 200 instalações em 15 países. O propósito da empresa de criar um mundo sem resíduos para preservar nosso planeta, é o que nos impulsiona a inovar constantemente e oferecer novas soluções na economia circular a consumidores, empresas, governos e comunidades em todo o mundo. Para mais informação, acesse www.simsltd.com.

Sobre a Lista de Líderes Climáticos da Ásia-Pacífico da Financial Times

A lista da Lista de Líderes Climáticos da Ásia-Pacífico da Financial Times foi publicada pela primeira vez em 2022. A pesquisa foi conduzida pela Statista, uma consultoria independente, que revisou os dados de emissões relatados para mais de 2.000 empresas com sede na região da Ásia-Pacífico. Para constar na lista, as empresas precisavam ter feito reduções em emissões dos escopos 1 e 2 entre 2015 e 2020 quanto à receita.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230526005355/pt/

Contato

Relações com Investidores Ana Metelo Diretor de Relações com Investidores [email protected] Relações com a Mídia Réal Hamilton-Romeo Diretor Global de Comunicações e Marketing [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.