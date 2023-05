Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

A inscrição para o 10o Encontro de Cúpula Mundial Anual de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia está agora encerrada. Este encontro de cúpula presencial marca o 10o aniversário da organização sem fins lucrativos e será realizada em Newport Beach, Califórnia, de 1 a 2 de junho.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230526005376/pt/

Annual World Patient Safety, Science & Technology Summit (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos muito encorajados com a resposta que recebemos em nosso primeiro encontro de cúpula presencial desde a Covid-19", disse o Dr. Michael Ramsay, Diretor Executivo da Patient Safety Movement Foundation (Fundação do Movimento de Segurança do Paciente). "Muitas organizações sentiram um revés significativo causado pela pandemia de Covid-19, mas acredito que este encontro de cúpula será o modo perfeito de retomar o rumo. Temos um programa incrível concebido para nosso 10º aniversário, com palestrantes renomados de todo o mundo, incluindo o presidente Bill Clinton, Dr. Don Berwick, Dr. Neelam Dhingra, Sir Liam Donaldson, Dr. Peter Pronovost, Dr. Jannicke Mellin-Olsen, Dr. Michael Durkin e Dr. Anthony Staines. Também ouviremos diretamente pacientes e famílias afetadas por erros médicos evitáveis."

Para mais informação sobre o 10o Encontro de Cúpula Mundial Anual de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia e eventos futuros, acesse https://psmf.org/events.

SOBRE A PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

Em 2012, Joe Kiani fundou a organização sem fins lucrativos, Patient Safety Movement Foundation (PSMF), para eliminar erros médicos evitáveis em hospitais. Sua equipe trabalhou com especialistas em segurança do paciente de todo o mundo para criar Práticas Acionáveis Baseadas em Evidências (AEBP) que abordam os principais desafios. As AEBP estão disponíveis online gratuitamente aos hospitais. Os hospitais são incentivados a assumir um compromisso formal com ZERO mortes evitáveis, sendo que empresas de tecnologia de saúde são solicitadas a assinar o Open Data Pledge (Compromisso de Dados Abertos), a fim de compartilhar seus dados para que possam ser desenvolvidos algoritmos preditivos, os quais podem identificar erros antes de se tornarem fatais. O Encontro de Cúpula Mundial de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia anual da Fundação reúne todas as partes interessadas, incluindo pacientes, profissionais de saúde, empresas de tecnologia médica, empregadores do governo e pagadores privados. A PSMF foi estabelecida com o respaldo da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare (Fundação para Ética, Inovação e Concorrência na Saúde). Para mais informação, acesse psmf.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230526005376/pt/

Contato

CONTATO DE MÍDIA Patient Safety Movement Foundation Irene Mulonni, [email protected] | (858) 859-7001

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.