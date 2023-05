Brasil vence Nigéria e vai às oitavas do Mundial Sub-20

O Brasil se classificou para as oitavas de final do Mundial Sub-20 ao vencer a Nigéria por 2 a 0 neste sábado (27), na terceira e última rodada da fase de grupos do torneio.

Os nigerianos começaram melhor na partida, mas a Seleção Brasileira melhorou ao longo do primeiro tempo e abriu vantagem antes do intervalo com gols de Jean Pedroso (43') Marquinhos (45'+2).

Com a vitória, o time brasileiro termina o Grupo D na primeira posição com seis pontos, superando a no saldo de gols a Itália, que nesta terceira rodada bateu a República Dominicana por 3 a 0.

Com a mesma pontuação de Brasil e Itália, a Nigéria se classificou entre os quatro melhores terceiros colocados. Por sua vez, a República Dominicana se despede sem marcar pontos.

