Wall Street fecha em alta

Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira, prevendo um acordo sobre o aumento do teto do endividamento americano, e deixando de lado as más notícias sobre a inflação.

O índice Nasdaq liderou os ganhos, com uma alta de 2,19%, ao nível mais elevado do ano, enquanto o Dow Jones subiu 1%, e o S&P 500, 1,31%, no fechamento.

