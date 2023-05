Verstappen domina segunda sessão de treinos livres do GP de Mônaco

Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, fez o melhor tempo da segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Mônaco, nesta sexta-feira, no circuito urbano do Principado.

Apenas sexto nos primeiros treinos, também realizados nesta sexta-feira, o holandês, que havia reclamado de um carro RB19 difícil de pilotar, parece estar retomando a habitual hegemonia.

Na lista de tempos desta sexta-feira, Verstappen, atual bicampeão mundial, superou as Ferraris do monegasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz Jr, que causou a única bandeira vermelha da sessão, ao bater em um muro a quinze minutos do final. Assim que o carro foi retirado, a sessão pôde continuar.

"O segundo treino foi muito melhor", disse Verstappen, que tem 14 pontos a mais que o companheiro de equipe Sergio Perez na corrida pelo título deste ano.

"O carro parecia muito mais competitivo. Em comparação com a Ferrari, ainda estamos um pouco aquém em termos de como o carro se comporta nas curvas e nas lombadas e isso é algo em que temos que trabalhar para amanhã, porque eles estão muito próximos", acrescentou o holandês.

"Os Aston Martins também estão próximos e precisamos de algo mais para ficar à frente. O carro está melhor, então dá para forçar mais e chegar mais perto dos guard rails".

Outro espanhol, o veterano Fernando Alonso (Aston Martin), ficou à frente dos britânicos Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes), da Red Bull do mexicano Sergio Pérez e da Alfa Romeo do finlandês Valtteri Bottas.

No sábado, os pilotos farão uma última sessão de treinos, antes da sessão classificatória às 11h00 (horário de Brasília), que definirá o grid de largada para a corrida de domingo.

. Segunda sessão de treinos livres do GP de Mônaco:

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:12.462

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:12.527

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:12.569

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:12.682

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:12.906

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:12.960

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:12.991

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari ) 1:13.050

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:13.089

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:13.162

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:13.185

George Russell (GBR/Mercedes) 1:13.191

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari ) 1:13.354

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:13.457

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:13.520

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:13.641

Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull) 1:13.663

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:13.673

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 1:14.238

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:14.515

