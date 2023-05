Ucrânia neutraliza ataques russos em Kiev

As tropas russas executaram ataques aéreos durante a noite em Kiev, informaram as autoridades militares ucranianas nesta sexta-feira (26), que destacaram que todos os mísseis foram interceptados e destruídos.

"Novo ataque aéreo em Kiev, o 13º desde o início de maio. E, como sempre, durante a noite", afirmou a administração militar da capital ucraniana no Telegram.

A nota informa que bombardeiros Tu-95MS posicionados no Mar Cáspio lançaram mísseis de cruzeiro contra a cidade.

"De acordo com as informações preliminares, todos os projéteis do inimigo no espaço aéreo de Kiev foram detectados e destruídos", acrescentou a administração militar, que não relatou danos materiais nem vítimas.

Em seu relatório matinal diário, o comando militar ucraniano cita 55 ataques aéreos russos nas últimas 24 horas, incluindo 36 com drones explosivos e quatro com mísseis.

O documento informa que um míssil S-300 atingiu uma represa em Karlivka, na região de Donetsk, leste do país, o que provoca um "elevado risco de inundação em localidades próximas".

Na Rússia, uma "explosão" foi registrada em um edifício em Krasnodar, uma cidade próxima à península da Crimeia, sem provocar vítimas, de acordo com as autoridades locais, citadas pela agência de notícias Ria Novosti.

bur-leg/avl/meb/fp